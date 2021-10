Prenzlauer Berg: Iraker mit Messer verletzt - dieser Mann wird gesucht

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Die Polizei Berlin fahndet nach einem Mann, der in einer U-Bahn in Prenzlauer Berg (Pankow) einen Fahrgast attackiert haben soll. Die Behörde veröffentlichte am Montag von dem Gesuchten ein Foto aus einer Überwachungskamera.

Dieser Mann wird gesucht.

Foto: Polizei Berlin

Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich die Tat am 21. August 2021 gegen 2.45 Uhr. Ein 41 Jahre alter Iraker sei von dem Gesuchten in der U-Bahn zunächst beleidigt und anschließend mit einem Messer attackiert worden. Bei dem Angriff erlitt der Fahrgast eine Schnittwunde am Oberarm. Der Tatverdächtige soll in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein und mit diesem die Bahn am U-Bahnhof Eberswalder Straße verlassen haben.

Die Fragen der Kriminalpolizei:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Täters machen?

Wer hat den Täter vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem Täter geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-953313, per Fax unter der Nummer +49 4664 953 399 oder per E-Mail (lka533@polizei.berlin.de), an die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.