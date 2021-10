In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 18. Oktober 2021.

Friedrichshain: Fußgängerin von Auto angefahren und verletzt

In Berlin ist eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, überquerte die Frau am Sonntagabend eine Straße in Friedrichshain an einer markierten Stelle und wurde von einem links abbiegenden Auto erfasst. Daraufhin stürzte die Frau. Details zum genauen Hergang des Unfalls waren zunächst unklar. Auch das Alter der Verletzten und des Autofahrers waren vorerst unbekannt.

