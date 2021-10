Berlin Charlottenburg: Mercedes rammt Porsche – Insassen flüchten vom Unfallort

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 17. Oktober 2021.

Charlottenburg: Mercedes rammt Porsche – Insassen flüchten vom Unfallort

An der Kreuzung Bismarckstraße/Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg hat gegen 1 Uhr ein Mercedes mit polnischen Kennzeichen einen Porsche gerammt. Der SUV wurde dabei an der Beifahrerseite getroffen und war danach nicht mehr fahrbereit. Auch der Mercedes war im Frontbereich schwer beschädigt.

Laut Zeugen stiegen aus dem Mercedes mindestens fünf Personen aus schoben den Wagen auf den Bürgersteig. Dann sollen die Männer die Kennzeichen von dem Auto entfernt haben und verließen den Ort. Der Porsche-Fahrer und seine Beifahrerin blieben am Unfallort zurück. Die Hintergründe des Unfalls stehen noch nicht fest, auch ob jemand verletzt wurde. Unklar ist ebenfalls, ob die Insassen des Mercedes gefunden wurden.

Biesdorf: Uber-Fahrer erfasst Radfahrer an Kreuzung

Unfall in Biesdorf: Polizei und Feuerwehr untersuchen den Unfallort.

Foto: Morris Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Unfall ereignet. Ein Radfahrer überquerte gegen 3.15 Uhr die B1/B5 an einer Ampelkreuzung an der Straße Alt-Biesdorf. Ein Uber-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann, der gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben soll der Radfahrer nicht auf den Verkehr geachtet haben. Die Polizei prüft auch, ob der Mann während der Fahrt telefonierte.

Elsterwerda: Feuerwehr im Großeinsatz bei Lagerhallenbrand

Beim Brand einer Lagerhalle in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer war am späten Samstagabend aus bisher unbekannter Ursache in der mit Kunststoffprodukten gefüllten Halle ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auf 1000 Quadratmetern brannten Kunstoffrecyclingreste. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz, sagte ein Sprecher. Nach den Angaben vom Sonntagmorgen brachten sie die Flammen unter Kontrolle, die Löscharbeiten sollen aber voraussichtlich bis zum Montag andauern. Bei dem Brand war laut Polizeisprecherin ein hoher Sachschaden entstanden, genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor. Ein Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail