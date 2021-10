Berlin Neukölln: Raser verursacht schweren Unfall mit vier Verletzten

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 16. Oktober 2021.

Neukölln: Raser verursacht schweren Unfall mit vier Verletzten

Ein Raser hat in Neukölln einen schweren Unfall verursacht. An der Karl-Marx-Straße Höhe Reuterstraße wollte der Fahrer eines Audi R8 Spyder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Linksabbiegerspur einen geradeaus fahrenden Kleinwagen überholen. Dies gelang jedoch nicht.

Der Fahrer des viel zu schnellen Audis hatte seinen geliehenen Sportwagen nicht unter Kontrolle, prallte gegen den Bordstein einer Mittelinsel und dann gegen den Kleinwagen. Der Audi krachte danach in einen geparkten VW Touran. Dabei rammte er auch einen Ablagekasten der Deutschen Post. Trümmerteile und auch der schwere Kasten wurden auf den Bürgersteig geschleudert. Dabei wurde mindestens ein Fußgänger verletzt. Der Aufprall des Audi war so groß, dass vier weitere Fahrzeuge zusammengeschoben wurden.

Die beiden Insassen des Audis, ein Mann und eine Frau, kamen in ein Krankenhaus. Die Frau aus dem Kleinwagen, dessen linker vorderer Bereich beschädigt wurde, wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Augenzeugen berichteten, dass der Audi-Fahrer vor dem Unfall bereits über einen längeren Zeitraum mit überhöhter Geschwindigkeit über die Sonnenallee, Herrmannstraße und Karl-Marx-Straße gerast sein soll.

Kreuzberg: Massive Krawalle nach Räumung der "Köpi"

Die Unterstützer der "Köpi" ziehen über die Oranienstraße in Kreuzberg. Es kam zu massiven Ausschreitungen.

Nach der Räumung des linksautonomen Wagencamps "Köpi" an der Köpenicker Straße in Mitte ist es in der Nacht zu Samstag in Kreuzberg zu massiven Ausschreitungen gekommen. Alle News zu den Ereignissen lesen Sie HIER.

Glienicke Nordbahn: Transporter-Fahrer prallt gegen Baum

Ein Transporter-Fahrer ist von der Straße abgekommen.

In Glienicke Nordbahn (Oberhavel) hat sich Samstag früh gegen 0.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Franz-Schuber-Straße Ecke Breitscheidstraße ereignet. Die Feuerwehr musste den Fahrer eines Transporters mit hydraulischem Rettungsgerät befreien und den Brandschutz sicherstellen. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille fest. Der Fahrer wurde mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei forderte einen Bluttest an. Sie geht von nicht überhöhter Geschwindigkeit aus. Der Transporter-Fahrer war von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Grundstückgegen eine Baum geprallt.

