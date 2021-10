In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 15. Oktober 2021.

Neukölln: Streit vor Imbiss

Vor einem Imbiss an der Karl-Marx-Straße Ecke Fuldastraße in Neukölln ist es am Donnerstag gegen 21.40 Uhr zu einem Streit unter mindestens 20 Personen gekommen. Informationen von vor Ort zufolge löste die Polizei die Auseinandersetzung mit Hilfe von Reizgas auf. Mindestens drei Personen mussten von Sanitätern behandelt werden.

Lesen Sie auch: Erneut Clanschlägerei an Neuköllner Karl-Marx-Straße

Mitte: Autos und Gebäude vor „Köpi“-Camp-Räumung beschädigt

Ein Gebäude in der Prinzenstraße wurde mit Farbbeuteln beworfen.

Foto: Peise

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor der geplanten Räumung des linksautonomen Wagencamps „Köpi“ in Mitte sind in der Nacht zum Freitag in der Umgebung Autos und Gebäude beschädigt worden. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt, wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen sagte. Bei elf Autos wurden nach ihren Angaben Scheiben eingeworfen, auch auf Gebäude flogen Steine und Farbbeutel, Fenster gingen zu Bruch. Über die Räumung berichten wir in diesem Newsblog.

Mehrere geparkte Autos in der Ritterstraße wurden beschädigt.

Foto: Peise

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail