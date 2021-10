Berlin Friedrichshain-Kreuzberg: Feuerwehr löscht Brand an Rigaer Straße

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 14. Oktober 2021.

Brandstifter haben in Kreuzberg Feuer an einem Auto gelegt. Die Feuerwehr löscht.

Kreuzberg: Brandstifter zünden Autos an

Am frühen Donnerstagmorgen hat es in Kreuzberg gebrannt. Gegen 2 Uhr stand an in der Boppstraße ein Renault in Flammen. Ein dahinter stehender Mercedes wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es wird Brandstiftung vermuet.

Friedrichshain: Feuerwehr löscht Böschungsbrand

Die Feuerwehr löscht einen Böschungsbrand an der Revaler Straße.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Donnerstag hat es in Friedrichshain gebrannt. Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr zur Modersohnbrücke gerufen. Dort brannte es im Böschungsbereich einem Grundstück an der Revaler Straße. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache und welcher Schaden auf dem Gelände entstand, ist noch unklar.

Friedrichshain: Müllcontainer brennen an der Rigaer Straße

An der Rigaer Straße haben Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr löscht.

Foto: Morris Pudwell

Etwa zeitgleich zum Brand an der Revaler Straße brannte es auch an der Rigaer Straße in Friedrichshain. Auch hier ist die Brandursache noch unklar, es wird Brandstiftung vermutet.

Zehdenick : Eine halbe Million Euro Schaden nach Feuer

Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle auf dem Hafengelände in Zehdenick (Kreis Oberhavel) ist am Mittwochabend ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. In der Halle lagerten nach Polizeiangaben Lacke für Boote. Gefährliche Dämpfe seien nicht freigesetzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Menschen wurden nicht verletzt.

