Zehdenick. Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle auf dem Hafengelände in Zehdenick (Kreis Oberhavel) ist am Mittwochabend ein Schaden von etwa 500 000 Euro entstanden. In der Halle lagerten nach Polizeiangaben Lacke für Boote. Gefährliche Dämpfe seien nicht freigesetzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Menschen wurden nicht verletzt.

