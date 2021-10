Friedrichshain: In der Rigaer Straße brannte es wieder

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 12. Oktober 2021.

Friedrichshain: Reifen und Schrott brannten in der Rigaer Straße

Mitten auf der Kreuzung Liebigstraße / Rigaer Straße entzündeten Unbekannte Barrikaden aus Autoreifen und Schrott. Dabei wurde auch ein Transparent aus Folie über die Straße gespannt mit der Aufschrift: "Solidarity with KØpiplatz ACAT". Ein Gruppenkraftwagen der Polizei kam aus der Liebigstraße und wollte Richtung Rigaer Straße fahren. Ein Augenzeuige berichtete, dass Steine auf den Einsatzwagen niedergingen. Polizisten brachten sich in Deckung. Das Gebäude, aus dem die Steinwürfe vermutet wurden, wurde abgeleuchtet. Die Feuerwehr löschte unter Polizeischutz den Schuttberg, unterstützt von einem Polizeihubschrauber der Luft. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Foto: Morris Pudwell

Reinickendorf: Frau rast mit Auto in Hauswand

Foto: Morris Pudwell

Am Montagabend rammte die Fahrerin eines VW-Transporters am Waidmannsluster Damm Ecke Egidystraße die Hauswand der AWO Sozialstation Waidmannslust/Tegel. Nach ersten Erkenntnissen kam die Frau aus der Egidystraße, raste über den Mittelstreifen und allen dazwischen befindlichen Fahrbahnen und krachte in die Hauswand.

Die Frau wurde dabei verletzt und vor Ort von Notfallsanitätern erstversorgt. Danach wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. Über Art und schwere der Verletzungen ist nichts bekannt. In der Hauswand klafft ein Loch. Das VW-Zeichen liegt gut sichtbar in dem in der Wand. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe, die Polizei ermittelt.

Foto: Morris Pudwell

