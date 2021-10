Brennende Autos in Neukölln und Kreuzberg

Berlin. Wieder haben in der Nacht in Berlin Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand am Montagmorgen in einem Parkhafen an der Hobrechtstraße in Berlin-Neukölln ein Auto in Flammen. Es wurde nahezu vollständig zerstört. Die rechts und links davon abgestellten Wagen wurden durch die Hitze beschädigt. Menschen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt.

Etwa zur gleichen Zeit habe auch in der Muskauer Straße in Berlin-Kreuzberg ein Kleinbus gebrannt. Die Flammen griffen auf eine Baustellentoilette daneben über, die ebenso wie der Kleinbus ausbrannte. Bei zwei weitere Fahrzeugen entstanden Hitzeschäden.

Die Polizei ermittelt bei beiden Bränden wegen des Verdachts der Brandstiftung. In den vergangenen Monaten brannten in Berlin immer wieder Autos. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.