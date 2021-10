Motorradfahrer schwer verletzt bei Zusammenstoß mit Auto

Berlin. Ein alkoholisierter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Der 36-Jährige war am Samstagmittag auf der Warschauer Straße in Richtung Kreuzberg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er soll trotz roter Ampel auf die Kreuzung Marchlewskistraße an der Warschauer Brücke gefahren sein. Dort stieß das Motorrad mit dem Auto eines 30-Jährigen zusammen, das von rechts kam. Durch den heftigen Aufprall drehte sich der Wagen den Angaben zufolge um 180 Grad. Der Motorradfahrer flog auf die Straße. Er kam mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von etwa 0,4 Promille. Der Autofahrer blieb unverletzt. Wegen des Unfalls blieb die Warschauer Brücke bis 16 Uhr gesperrt.

( dpa )