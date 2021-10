In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 10. Oktober 2021.

Johannisthal: Radfahrer weicht Polizeiauto aus und prallt gegen Baustellenzaun

Ein Radfahrer ist am Sonnabend in Johannisthal (Treptow-Köpenick) gegen einen Baustellenzaun geprallt, weil er einem Polizeiauto an der Kreuzung Pilotenstraße / Groß-Berliner-Damm ausgewichen war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei das Polizeiauto in Schrittgeschwindigkeit von der Pilotenstraße aus in die Einmündung eingefahren. Der Radfahrer, der auf dem Groß-Berliner-Damm fuhr, habe einen Zusammenstoß verhindern wollen und wich aus. Er prallte gegen eine Baustellenabsperrung und erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten den 68-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei dem Polizeioberkommissar ergab 0,0 Promille. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Friedrichshain: Motorradfahrer überfährt rote Ampel und verursacht Unfall

Ein Motorradfahrer hat am Sonnabend in Friedrichshain bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 36-Jährige trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich Warschauer Straße / Marchlewskistraße gefahren sein. Er kollidierte mit einem aus der Marchlewskistraße kommenden Auto. Durch den Aufprall drehte sich der VW um 180 Grad, der 36-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Beinverletzungen.Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 0,4 Promille. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahmen blieb die Warschauer Brücke bis gegen 16 Uhr gesperrt, wovon auch der ÖPNV betroffen war. Die Ermittlungen übernahm das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).

Hellersdorf: Auto ausgebrannt - zwei weitere beschädigt

Ein Auto brannte aus. Zwei weitere wurden beschädigt.

Ein Auto ist in der vergangenen Nacht in Hellersdorf ausgebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Passant gegen 3.30 Uhr einen Feuerschein an einem an der Tangermünder Straße geparkten Opel bemerkt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zwei weitere Autos beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

