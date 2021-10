In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 9. Oktober 2021.

Rummelsburg: Mann jüdischen Glaubens attackiert

Ein Mann jüdischen Glaubens ist am Freitag in Rummelsburg (Lichtenberg) attackiert worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war der 29-Jährige gegen 21.50 Uhr auf dem Archibaldweg zum S-Bahnhof Nöldnerplatz unterwegs. Auf dem Platz vor dem Bahnhof sei er auf seinen Glauben angesprochen worden, da er als ehemaliger Soldat der israelischen Armee einen Pullover mit dem Emblem der Verteidigungsstreitkräfte trug. Ihm sei Reizstoff ins Gesicht gesprüht worden. Außerdem sei er zu Boden gestoßen worden. Der oder die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.

In einem Geschäft habe er Hilfe gefunden und die Polizei verständigt. Rettungskräfte behandelten die Verletzungen des 29-Jährigen ambulant. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der politisch motivierten gefährlichen Körperverletzung führt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

