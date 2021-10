Mann nach Angriff in Neukölln auf Intensivstation

Berlin. Drei Unbekannte sollen einen Mann in Berlin-Neukölln angegriffen und geschlagen haben. Das teilte die Polizei am Freitag unter Berufung auf Zeugenaussagen und erste Ermittlungen mit. Der schwer verletzte 43-Jährige wird demnach in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Als Polizeikräfte in der Nacht zum Freitag den Mann angetroffen hatten, war er bereits nur noch kurz ansprechbar. Er verlor das Bewusstsein und wurde notärztlich behandelt. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Vorfalls.

( dpa )