Berlin Spandau: Keller in neungeschossigem Wohnhaus brennt

Spandau: Keller in neungeschossigem Wohnhaus brennt

Die Berliner Feuerwehr war am frühen Freitagmorgen am Blasewitzer Ring in Wilhelmstadt (Spandau) im Einsatz. Dort brannte es in einem ebenerdigen Keller in einem neungeschossigen Wohnhaus. Gegen 7.12 Uhr war die Brandbekämpfung weitestgehend abgeschlossen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der Morgenpost sagte, mussten zwei Personen von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Die anderen Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Wegen des schnellen Eintreffens und Eingreifens der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Es wurde mit einem C-Rohr und 20 Pressluftatmern gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Update: #Brand in einem ebenerdigen Keller eines 9-geschossigen Wohngebäudes. Zwei Personen durch unsere Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Niemand verletzt. #Brand mit einem C-Rohr und 20 Pressluftatmern gelöscht. Nachlöscharbeiten laufen derzeit… pic.twitter.com/wknx1yEthP — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 8, 2021

Die Feuerwehr war mit 72 Einsatzkräften vor Ort. Der Blasewitzer Ring war wegen des Feuerwehreinsatzes zwischen Seeburger Weg und Sandstraße in beiden Richtungen gesperrt. Aus diesem Grund wurden auch die Busse M37 und 131 umgeleitet.

