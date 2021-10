S-Bahn Hackescher Markt: Notzarzteinsatz sorgt für Verspätungen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 7. Oktober 2021.

Hackescher Markt: Notzarzteinsatz sorgt für Verspätungen und Ausfälle

Wegen eines Notarzteinsatzes am Hackeschen Markt in Mitte ist es am Donnerstagnachmittag zu Verspätungen und Zugausfällen auf der Stadtbahn gekommen. Betroffen waren die S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, berichteten Augenzeugen der Morgenpost. Was genau passiert ist, war zunächst unklar.

Lichtenrade: Brand im Dachbereich eines Einfamilienhauses

An der Lessingstraße in Lichtenrade kam es am Mittwochabend zu einem Brand im Dachbereich eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und löschte den Brand. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Tempelhof-Schöneberg: Zwei Seniorinnen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

In Marienfelde ist eine 81-Jährige beim Überqueren des Mariendorfer Damms von dem Lastwagen eines 63-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, habe die Seniorin am Mittwoch als Fußgängerin die Ampel bei grün überqueren wollen, als sie angefahren wurde. Mit einer Platzwunde am Hinterkopf sowie einem Schädel-Hirn-Trauma wurde sie noch am Unfallort notärztlich betreut. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Wenig später, gegen 13 Uhr, verletzte sich eine 76 Jahre alte Frau ebenfalls bei einem Verkehrsunfall schwer. Die Seniorin befuhr den Radweg der Malteserstraße und konnte dem Paketkarren eines überraschend querenden Boten nicht mehr ausweichen. Während der 46 Jahre alte Zusteller unverletzt blieb, stürzte die Radfahrerin und brach sich dabei die Hüfte. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Gesundbrunnen: Einbruch in Tierarztpraxis

In Gesundbrunnen nahmen Polizeieinsatzkräfte in der Nacht zu Donnerstag drei Männer im Alter von 26, 31 und 43 Jahren fest. Den Beamtinnen und Beamten waren die Männer gegen 23.30 Uhr in Wilhelmstadt aufgefallen, als sie von einer Tierarztpraxis in der Ebersdorfer Straße mit einem Renault wegfuhren. Bei der Überprüfung der Praxis wurde festgestellt, dass ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht worden waren. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Im Pkw der Tatverdächtigen wurde Hebelwerkzeug gefunden, im Gebäude sicherten die Einsatzkräfte passende Spuren. Die Männer kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam.

Mitte: Objektschützer an Botschaftsgebäude attackiert

Ein Angestellter des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin wurde am Mittwochabend in Mitte von einem Mann attackiert und dabei verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug der Verdächtige gegen 20 Uhr mutmaßlich ohne besonderen Grund mehrfach gegen die Tür eines Botschaftsgebäudes in der Brückenstraße. Als der Polizeimitarbeiter ihn aufforderte, dies zu unterlassen und stehen zu bleiben, ergriff der Mann die Flucht. Der Attackierte konnte ihn einholen und festhalten und erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Der 33-Jährige wurde von alarmierten Einsatzkräften erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen verantworten. Der Objektschützer wurde leicht verletzt und beendete seinen Dienst.

