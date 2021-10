Berlin Lichtenrade: Feuerwehr löscht Brand an Einfamilienhaus

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 7. Oktober 2021.

Lichtenrade: Brand im Dachbereich eines Einfamilienhauses

In der Lessingstrasse in Lichtenrade kam es am Mittwochabend zu einem Brand im Dachbereich eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und löschte den Brand. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

