Rigaer Straße 94 in Friedrichshain: Polizei entdeckt bei Durchsuchung bislang unbekannte Wohnung

Ein Polizist trug schweres Gerät in das Haus an der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Mittwochmorgen 24 Wohnungen in dem von Linksautonomen teilbesetzten Haus „Rigaer 94“ in Friedrichshain durchsucht. „Wir setzen einen richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschluss, in dessen Ergebnis der Eigentümer in Erfahrung bringen will, wer die Bewohner sind“, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke der Berliner Morgenpost. Die Personalien der Bewohnerinnen und Bewohner sollten festgestellt werden, sagte die Sprecherin.

Die Polizei war seit 6 Uhr früh mit 320 Kräften am Haus und den umliegenden Straßen im Einsatz. Die Rigaer Straße wurde zwischen Zeller- und Liebigstraße gesperrt. Um 7 Uhr habe man das Haus begangen, die Einsatzkräfte hatten auch Trennschleifer und Kettensägen dabei. Zwei der Wohnungen habe man gewaltsam öffnen müssen, da im Inneren auch nach mehrmaliger Aufforderung niemand reagiert habe.

Außerdem habe es bei den Durchsuchungen „Zufallsfunde“ gegeben, so die Sprecherin weiter. Es handele sich um Gegenstände, die potenziell für die Einsatzkräfte gefährlich werden könnten. Am Nachmittag wurden diese Funde präzisiert: Insgesamt wurden fünf Reizstoffsprühgeräte festgestellt - Vorrichtungen, mit denen man Pfefferspray oder Tränengas versprühen kann. Außerdem sei eine lange Schusswaffe gefunden worden, die nun untersucht werde, sagte der Sprecher. Am Nachmittag war noch unklar, ob die Waffe scharf ist oder nicht.

Der Polizeieinsatz an der Rigaer Straße in Friedrichshain verlief bislang ruhig.

Foto: Philipp Siebert

Rigaer Straße 94 in Friedrichshain: Unbekannte Wohnung im Dachgeschoss entdeckt

Im Dachgeschoss des Hauses wurde laut Polizei eine bislang unbekannte 25. Wohnung entdeckt, für die der Durchungsbeschluss nicht greift. „Daher wurde nun beim Amtsgericht Tiergarten ein erweiterter Beschluss beantragt“, sagte die Sprecherin. Um kurz nach 11 Uhr waren alle der bis dahin bekannten 24 Wohnungen durchsucht. Insgesamt habe man die Personalien von 22 Personen festgestellt. "Einer von ihnen musste zur Klärung der Identität auf eine Polizeidienststelle", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag. Festgenommen wurde niemand.

Am Mittag war auch die 25. Wohnung im Dachgeschoss kontrolliert worden. Angetroffen wurde dort jedoch niemand. Die Einsatzkräfte der Polizei verließen daraufhin das Gebäude, der Einsatz ist beendet.

Vereinzelt schauten vermummte Personen aus dem Haus und skandierten Sprechchöre wie „Bullenschweine raus aus den Kiezen“. Sie verstummten jedoch schnell. Der Widerhall vom sogenannten „Dorfplatz“, also der Kreuzung Rigaer- und Liebigstraße, war mäßig. Dort hatten sich knapp 15 Sympathisanten der "Rigaer 94" versammelt.

Die hohe Zahl der Beamten begründet Polizeisprecherin Dierschke mit der „Brisanz des Objekts“, das als Symbol der Szene und auch eines der letzten Rückzugsräume linksextremistischer Straftäter in Berlin gilt. „Es gibt immer wieder Solidarisierungen mit der Bewohnerschaft“, so die Sprecherin.

Auf Twitter forderte die Polizei Bewohnerinnen und Bewohner auf, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich ruhig zu verhalten. Bis zum Mittag lagen offiziell noch keine Anmeldungen für Demonstrationen vor. Die Polizei geht aber davon aus, dass es zu spontanen Versammlungen kommen könnte.

Aktuell wird durch unsere Einsatzkräfte ein richterlich angeordneter Durchsuchungsbeschluss in der #Rigaer Str. 94 vollstreckt.

Wir bitten alle Bewohnerinnen & Bewohner: Verhalten Sie sich ruhig, bleiben Sie in ihren Wohnungen und folgen Sie den Anweisungen unserer Kolleg.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 6, 2021

GdP: Aus dem Gebäude immer wieder schwere Angriffe auf Polizisten

Am Morgen meldete sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu Wort. „Die Rigaer 94 ist eines der letzten Szeneobjekte der linken Szene und zudem ein Gebäude, aus dem heraus es immer wieder zu schweren Angriffen auf unsere Kollegen kommt“, sagte Sprecher Benjamin Jendro. „Wir hoffen, dass man die Kollegen ihre Arbeit machen lässt, sie gesund wieder nach Hause kommen und der Rechtsstaat auch in diesem Haus akzeptiert wird.“

FDP begrüßt Polizeieinsatz in der Rigaer Straße

Die FDP begrüßte den Polizeieinsatz. „Um endlich Herr der Lage zu werden und sich einen Überblick über den Personenkreis zu verschaffen, sind die polizeilichen Durchsuchungen richtig und wichtig“, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion im Abgeordnetenhaus Paul Fresdorf. „Ein Weiter-so und das Tolerieren des Linksextremismus' darf es in der Rigaer Straße 94 nicht mehr geben. Berlin muss hier endlich mit der vollen Härte des Rechtsstaates durchgreifen und dafür sorgen, dass dieser Schandfleck der Gewalt verschwindet."

Der Gebäudekomplex an der Rigar Straße 94 gilt als Symbol der linksradikalen Szene. Immer wieder ist es dort zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Das Projekt ist schon lange auch in der Politik ein Zankapfel.

