Polizei durchsucht Wohnungen an der Rigaer 94

Mit einem Durchsuchungsbeschluss will die Polizei feststellen, wer in der Rigaer 94 wohnt. 320 Beamte sind seit dem Morgen im Einsatz.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Mittwochmorgen 24 Wohnungen in dem von Linksautonomen teilbesetzten Haus „Rigaer 94“ in Berlin-Friedrichshain durchsucht. „Wir setzen einen richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschluss, in dessen Ergebnis der Eigentümer in Erfahrung bringen will, wer die Bewohner sind“, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke der Berliner Morgenpost. Die Personalien der Bewohnerinnen und Bewohner sollten festgestellt werden, sagte die Sprecherin.

Um sieben Uhr habe man das Haus begangen. „Ein Teil der Einsatzkräfte ist in dem Haus und auch schon in den Wohnungen", so Dierschke. Die Beamten hätten sich teilweise mit Trennschleifern Zutritt verschaftt, hieß es.

Die Polizei ist seit sechs Uhr früh mit 320 Kräften am Haus und den umliegenden Straßen im Einsatz. Die Rigaer Straße selbst wurde gesperrt. Die hohe Zahl der Beamten begründet Dierschke mit der „Brisanz des Objekts“, dass als Symbol der Szene und auch eines der letzten Rückzugsräume linksextremistischer Straftäter in Berlin gilt. „Es gibt immer wieder Solidarisierungen mit der Bewohnerschaft“, so die Sprecherin.

Auf Twitter forderte die Polizei Bewohnerinnen und Bewohner auf, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich ruhig zu verhalten.

Aktuell wird durch unsere Einsatzkräfte ein richterlich angeordneter Durchsuchungsbeschluss in der #Rigaer Str. 94 vollstreckt.

Wir bitten alle Bewohnerinnen & Bewohner: Verhalten Sie sich ruhig, bleiben Sie in ihren Wohnungen und folgen Sie den Anweisungen unserer Kolleg.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 6, 2021

GdP: Aus dem Gebäude immer wieder schwere Angriffe auf Polizisten

Am Morgen meldete sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu Wort. „Die Rigaer 94 ist eines der letzten Szeneobjekte der linken Szene und zudem ein Gebäude, aus dem heraus es immer wieder zu schweren Angriffen auf unsere Kollegen kommt“, saget Sprecher Benjamin Jendro. „Wir hoffen, dass man die Kollegen ihre Arbeit machen lässt, sie gesund wieder nach Hause kommen und der Rechtsstaat auch in diesem Haus akzeptiert wird.“

Der Gebäudekomplex an der Rigar Straße 94 gilt als Symbol der linksradikalen Szene. Immer wieder ist es dort zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Das Projekt ist schon lange auch in der Politik ein Zankapfel.

