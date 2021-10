Berlin Mitte: Mann filmt mit Handy und droht mit Schusswaffe

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 6. Oktober 2021.

Mitte: Mann filmt in ein Lokal und droht mit Schusswaffe

Zu einem Polizeieinsatz in Mitte kam es in der Nacht zu Mittwoch, nachdem ein Mann mit einer Schusswaffe gedroht hatte. Der 56-Jährige filmte gegen 23.30 Uhr vor einem Lokal in der Torstraße von außen ins Innere. Zwei Gäste, 32 und 34 Jahre alt, kamen nach draußen und sprachen den Mann an. Dieser richtete daraufhin eine Pistole auf die beiden Männer und verschwand in einem Wohngebäude. Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Straße zwischen Rosenthaler Platz und Ackerstraße, lokalisierten die Wohnung des Verdächtigen und informierten das Spezialeinsatzkommando. Noch bevor dieses eintraf, öffnete die Ehefrau des 56-Jährigen die Tür. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. In der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Der Mann sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung entgegen.

Reinickendorf: Tankstelle überfallen und geflüchtet

In Reinickendorf wurde am späten Dienstagabend eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben des 32 Jahre alten Angestellten betrat der Tatverdächtige gegen 22.30 Uhr den Verkaufsraum in der Holländerstraße und forderte das Kassengeld. Dabei bedrohte er den Mitarbeiter mit einem Messer. Nachdem der Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, entwendete der Unbekannte den Inhalt und ergriff daraufhin die Flucht, da in diesem Moment ein zweiter, 50 Jahre alter Beschäftigter die Tür des Lagers lautstark zuschlug. Die Tankstellenmitarbeiter blieben unverletzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spandau: 17-Jähriger stürzt auf Fahrrad schwer

Ein 17-Jähriger war am Mittwochnachmittag in Spandau in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Der Jugendliche fuhr gegen 15.25 Uhr auf seinem Fahrrad auf der Wilhelmshavener Straße und bog in die Altonaer Straße links ab. Dort stieß er mit einem im Parkhafen geparkten Lastwagen zusammen. Dieser hatte auf der Ladefläche einen Trailer geladen, der ein Stück in die Fahrbahn hineinragte. Der Jugendliche stürzte zu Boden und zog sich eine Gesichtsfraktur sowie eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde in einem Krankenhaus zur Behandlung stationär aufgenommen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail