Schüsse auf dem Tempelhofer Damm

Berlin. Drei Tage, nachdem ein 42-Jähriger in Wedding erschossen wurde, kam es am Dienstagnachmittag in Tempelhof erneut zu einer Schießerei. Beteiligt daran waren offensichtlich drei Männer. Einer von ihnen wurde durch die Kugeln verletzt.

Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte, dass es am Dienstagnachmittag eine „schussverletzte Person“ auf dem Tempelhofer Damm angetroffen wurde. „Infolge dessen haben sich zwei Personen auf dem Polizeiabschnitt 44 gemeldet, die vorläufig festgenommen wurden.“ Gegen sie werde nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Die Schüsse fielen an der Ecke Tempelhofer Damm und Borussiastraße vor einer Apotheke. Die Hintergründe waren am Dienstagabend noch unklar. Zum Alter und Art der Verletzungen machte der Polizeisprecher keine Angaben. Laut einem „Tagesspiegel“-Bericht soll der Verletzte 18 Jahre alt sein und im Bein getroffen worden sein. Die beiden Männer, die sich gestellt haben, sollen 18 und 20 Jahre alt sein. Außerdem soll unweit des Tatorts eine Schusswaffe gefunden worden sein, die nun untersucht werde.

Ein Anwohner sagte der Berliner Morgenpost, dem "Jungen" sei auf dem Bürgersteig von hinten dreimal in die Beine geschossen worden.

In Wedding wurden in sechs Wochen zwei Männer erschossen

Erst am Sonnabend wurde auf der Schulstraße in Wedding ein 42-Jähriger erschossen. Der Täter konnte fliehen. Laut Polizei habe es zuvor „private Streitigkeiten“ gegeben. Ein 46-Jähriger starb Ende August durch Kugeln auf der Reinickendorfer Straße. Auch in diesem Fall läuft die Suche nach dem Täter noch.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurde bei insgesamt 205 Straftaten geschossen, bei 202 wurde mit einer Schusswaffe gedroht. Das teilte die Polizei am Montag auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit. Seit Beginn des Jahres hat es in der ganzen Stadt immer wieder erschreckende Vorfälle dieser Art gegeben. Die meisten fanden jedoch im Norden des Bezirks Mitte, also im Bereich Wedding und Gesundbrunnen, statt.