Berlin Neukölln: Flucht ohne Führerschein – vier Verletzte

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 5. Oktober 2021.

Neukölln: Ohne Führerschein geflüchtet und Polizeifahrzeug gerammt

Vier Verletzte, davon drei Polizeibeamte – so endete am Montagabend die Flucht eines Mannes vor einer Polizeikontrolle in Neukölln. Gegen 18.55 Uhr entdeckten Einsatzkräfte einen Audi, der in der Altenbraker Straße in zweiter Reihe parkte. Der Fahrer beschleunigte plötzlich stark, als sich das Polizeifahrzeug näherte. Der 35-Jährige bog unter anderem in die Selkestraße - eine Sackgasse - ab, um sie über den Gehweg und zwischen den Absperrpollern des Schierker Platzes wieder zu verlassen. Dabei gefährdete er laut Zeugenaussagen mehrere Passanten, die noch beiseite springen konnten. Ab diesem Zeitpunkt verloren die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen aus den Augen.

Kurz darauf sah eine Zivilstreife den Audi. Sie nahm die Verfolgung auf. Ein weiterer Polizeiwagen stellte sich quer auf die Sonnenallee, um den Fahrer zu stoppen. Statt jedoch zu bremsen, rammte der Mann das Polizeifahrzeug und flüchtete weiter über den Gehweg des Dammwegs. Wenig später wendete er sein Fahrzeug über den Grünstreifen und fuhr erneut ungebremst in das querstehende Einsatzfahrzeug. Danach endete seine Fahrt.

Der Tatverdächtige weigerte sich zunächst aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten. Seine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weil er außerdem den Eindruck vermittelte, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, wurde ihm in einem Krankenhaus, in dem er auch ärztlich behandelt werden musste, Blut entnommen.

Auch zwei Polizeikräfte mussten zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser gebracht wurden. Ein dritter Polizist trat mit leichten Verletzungen ebenfalls vom Dienst ab.

Kreuzberg: Mann schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Schlägerei mit einem schwer verletzten Mann in Kreuzberg sucht die Polizei nach Zeugen. Am frühen Morgen des 18. September gegen 5.50 Uhr gingen in der Schlesischen Straße zwei Gruppen aufeinander los. Dabei wurde ein 26-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er bleibende Schäden davon trägt, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten unter der U-Bahn-Hochbahn entlang in Richtung Görlitzer Bahnhof. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise von Zeugen, die die Auseinandersetzung im Bereich der Schlesischen Straße 4 oder die flüchtenden Verdächtigen sahen.

Kreuzberg: Zwei Verletzte und umgekipptes Auto bei Unfall

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Kreuzberg verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fuhr der 28 Jahre alte Fahrer des Unfallautos am Montagabend auf der linken Fahrspur des Mehringdamms, traf den Bordstein und verlor die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug kippte um und endete an einem Baum am Straßenrand. Der 28-Jährige wurde schwer, seine 23 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Friedrichshain: Polizeifahrzeug rammt im Einsatz Auto

Montagabend hat sich in Friedrichshain ein Unfall mit einem Streifenwagen ereignet. Die Beamten waren gegen 19 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn wegen eines Raubüberfalls an der Warschauer Straße auf der Straße der Pariser Kommune unterwegs. An der Kreuzung Karl-Marx-Allee kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 27-Jährigen, die in Richtung Frankfurter Tor unterwegs war. Der Beifahrer des Funkwagens verletzte sich am Arm. Die anderen beiden Polizisten traten ebenfalls vom Dienst ab. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei übernommen. Wegen der Unfallaufnahme kam es bis kurz vor 22 Uhr zu Sperrungen.

Pankow: Beim Ausparken Radfahrer angefahren

Bei einem Unfall ist am Montagnachmittag ein Radfahrer in Pankow schwer verletzt worden. Ein 60-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Wagen an der Ossietzkystraße vom Fahrbahnrand an und kollidierte mit dem 19-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß war der Radfahrer kurzzeitig nicht ansprechbar, wurde notärztlich behandelt und kam mit dem Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas in eine Klinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei übernommen.

Mariendorf: Polizei nimmt zwei Fahrraddiebe fest

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) festgenommen. Ein Anwohner der Plautusstraße beobachte gegen 23.30 Uhr, wie zwei Personen ein Fahrrad aus seiner Garage stahlen. Der 44-Jährige rief die Polizei. Die Besatzung zweier Funkstreifen entdeckten die beiden Verdächtigen an der Rixdorfer Straße und nahmen sie fest. Das Fahrrad wurde am Imbrosweg gefunden. Die 25 und 30 Jahre alten Männer mussten sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und konnten anschließend die Wache verlassen. Die Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls und Hausfriedensbruchs dauern an.

Oberhavel: Nach Knochenfund im Wald - Identität des Toten geklärt

Nach dem Fund von menschlichen Knochen in einem Waldstück zwischen Schmachtenhagen und Bernöwe (Oberhavel) ist die Identität des Toten geklärt. „Es handelt sich um einen seit dem Jahr 2019 vermissten Mann aus Berlin-Moabit. Dieser ist offenbar Opfer eines Tötungsverbrechens geworden“, teilte die Polizeidirektion Nord mit. Nach ersten Erkenntnissen sei „stumpfe Gewalteinwirkung todesursächlich“ gewesen, hieß es weiter. Pilzsucher hatten die Knochen vor knapp zwei Wochen entdeckt.

