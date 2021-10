Berlin Kreuzberg: Zwei Verletzte und umgekipptes Auto bei Unfall

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 5. Oktober 2021.

Kreuzberg: Zwei Verletzte und umgekipptes Auto bei Unfall

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Kreuzberg verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fuhr der 28 Jahre alte Fahrer des Unfallautos am Montagabend auf der linken Fahrspur des Mehringdamms, traf den Bordstein und verlor die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug kippte um und endete an einem Baum am Straßenrand. Der 28-Jährige wurde schwer, seine 23 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

