A10 Westlicher Berliner Ring: Vollsperrung nach schwerem Lkw-Unfall

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 4. Oktober 2021.

A10: Vollsperrung nach schwerem Unfall auf dem Berliner Ring

Auf der Autobahn A10, dem Westlichen Berliner Ring, hat sich am frühen Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw kippte auf Höhe Wustermark um und lag quer auf der Fahrbahn. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Westliche Berliner Ring wurde in beide Richtungen über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Bergung des Lastwagen läuft. Es bildeten sich am Morgen lange Staus.

Hennigsdorf: Sieben Menschen bei Brand verletzt

Sieben Menschen sind in Hennigsdorf (Oberhavel) nach einem Kellerbrand ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei das Feuer am späten Sonntagabend in dem Keller eines Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie schwer die Menschen verletzt wurden, war der Polizei zunächst nicht bekannt. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses seien weiter zu bewohnen. Genaue Ermittlungen zur Brandursache werden im Laufe des Tages aufgenommen

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.