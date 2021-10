Bilder zeigen lila Rauch, der aus einem Schornstein des BSR-Müllheizkraftwerks in Ruhleben drang. Die Feuerwehr rückte aus.

Die Müllverbrennungsanlage der BSR in Ruhleben (Archivbild).

Ruhleben Kraftwerk in Berlin: Lila Rauch steigt auf

Berlin. Aus einem Kamin des Müllheizkraftwerk der Berliner Stadtreinigung (BSR) in Ruhleben ist am frühen Sonntagabend lilafarbener Rauch aufgestiegen. Nutzer beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Bilder und Videos des Vorfalls. Der Hintergrund war zunächst unklar.

Die Berliner Feuerwehr war mit einem Messfahrzeug unterwegs, konnte aber keine Auffälligkeiten feststellen, wie ein Sprecher auf Morgenpost-Anfrage sagte.

Zunächst war die Rede davon, der Vorfall habe sich im Heizkraftwerk Reuter West des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall ereignet. Eine Vattenfall-Sprecherin sagte aber auf Morgenpost-Anfrage, in dem Kraftwerk sei es zu keinem besonderen Vorfall gekommen. Die beiden Anlagen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Die BSR war am Sonntagabend zunächst nicht zu erreichen.