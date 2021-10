Schulstraße in Berlin: Mann vor Shisha-Bar in Berlin-Wedding erschossen

Vor einer Shisha-Bar in Berlin-Wedding ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann erschossen worden. Der Täter ist auf der Flucht.

Berlin. Ein Mann hat am Sonnabend um kurz nach 23 Uhr vor einer Shisha-Bar an der Schulstraße in Wedding (Mitte) auf einen 42-Jährigen geschossen. Der Mann wurde tödlich verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befindet sich der Täter auf der Flucht. Als Motiv werden private Streitigkeiten vermutet.

Der Mann ist nach den gerichtsmedizinischen Feststellungen bei der #Obduktion heute Vormittag an seinen Schussverletzungen verstorben. https://t.co/bEJK2Y1OaP — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) October 3, 2021

Es wurden auch Spuren an einem Auto gesichert.

Foto: Peise

Mann in Wedding erschossen: Bild- und Videomaterial gesichert

Die Polizei konnte mehrere Bild- und Videomaterialien sichern. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und die Befragung von Zeuginnen und Zeugen dauern an. Die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Foto: Pudwell

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat in der vergangenen Nacht gegen 23 Uhr im Zusammenhang mit der Tat auffällige Beobachtungen gemacht? Gesucht werden insbesondere die Gäste der Shisha-Bar zur Tatzeit.

Wer hat möglicherweise bei oder nach der Tat Bilder oder Videos aufgenommen?

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen, dessen Identität und/oder Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin entweder per E-Mail an lka117@polizei.berlin.de oder unter der Telefonnummer (030) 4664-911777 entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

