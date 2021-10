In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 3. Oktober 2021.

Grunewald: Streit eskaliert - mehrere Verletzte

Auf dem Drachenberg in Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) ist es in der vergangenen Nacht zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter Jugendlichen gekommen. Ersten Informationen zufolge soll mindestens eine Person mit einem Messer schwer verletzt worden sein. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere verletzte Menschen wurden vor Ort behandelt. Weitere Personen standen unter Schock. Die Kriminalpolizei ermittelt die genauen Umstände der Tat.

Wedding: Leblose Person auf Gehweg gefunden

In Wedding wurde eine tote Person entdeckt.

Foto: Pudwell

Eine leblose Person ist am Sonnabend gegen 23 Uhr auf der Schulstraße in Wedding (Mitte) entdeckt worden. Kriminaltechniker waren vor Ort.

Oberschöneweide: Anwohner rufen wegen Katze auf Fensterbrett die Feuerwehr

Die Feuerwehr rettete eine Katze, die auf einem Fensterbrett saß.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist am Sonnabend gegen 21 Uhr an die Tabbertstraße nach Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) ausgerückt. Besorgte Anwohner hatten die Einsatzkräfte verständigt, weil seit einigen Stunden eine Katze auf einem Fensterbrett einer Wohnung im vierten Obergeschoss sitzt. Die Mieter sollen nicht in der Wohnung gewesen sein. Als die Feuerwehrmänner vor Ort eintrafen, alarmierten sie einen Einsatzwagen mit Drehleiter nach. In einer Transportbox wurde die Katze nach unten gebracht. Das Tier verbrachte die Nacht auf einer Polizeiwache. Die Bewohner der Wohnung wurden schriftlich darüber benachrichtigt, dass die Katze in Gewahrsam genommen wurde.

