Berlin Baumschulenweg: BVG-Bus kollidiert mit Lastwagen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 1. Oktober 2021.

Baumschulenweg: BVG-Bus kollidiert mit Lastwagen

In Baumschulenweg hat sich ein Unfall mit einem Bus und einem Lkw ereignet.

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Baumschulenstraße Ecke Köpenicker Landstraße in Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen einem BVG-Bus und einem Lkw mit Anhänger gekommen. Laut Angaben der Feuerwehr wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Kreuzung war in dem Bereich etwa 30 Minuten voll gesperrt.

Friedrichshain: Zwei Schwerverletzte nach Unfall zwischen Roller- und Motorradfahrer

Am Donnerstagabend hat sich an der Kreuzung Wedekindstraße / Rüdersdorfer Straße in Friedrichshain ein Unfall mit einem Rollerfahrer und einem Motorradfahrer ereignet. Nach ersten Angaben wurden beide Fahrer schwer verletzt und mussten vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt werden. Anschließend wurden beide in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei ermittelt nun im Detail, wie es zu dem Unfall kam.

Neukölln: Motorradfahrer prallt gegen Auto

Gegen 19.50 Uhr ist ein Motorradfahrer in Neukölln an der Kreuzung Saalestraße / Sonnenallee in die Seite eines Autos gekracht. Der Mann erlitt dabei eine schwere Verletzung am Bein. Über die Fahrzeuginsassen ist bisher nichts bekannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte das Motorrad gestohlen worden sein. Das Kennzeichen passte nicht zu der Maschine. Die Kreuzung blieb stundenlang für die Unfallaufnahme durch den Verkehrsermittlungsdienst gesperrt.

