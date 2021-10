Berlin. Ein 86 Jahre alter Fahrradfahrer ist an den Folgen einer schweren Sturzverletzung gestorben. Der Mann sei den bisherigen Ermittlungen zufolge auf dem Pölnitzweg in Berlin-Buch hingefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten gehen bisher davon aus, dass es keine weiteren Unfallbeteiligten gab. Der 86-Jährige kam noch in ein Krankenhaus, nachdem ihn Passanten am Mittwochvormittag mit schweren Kopfverletzungen fanden. Dort sei er dann am Abend gestorben.

( dpa )