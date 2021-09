Berlin: Schlafende 95-Jährige am Kudamm bestohlen - Polizei fahndet

Berlin. Die Berliner Polizei sucht mit Bildern und Videos nach drei Männern und einer Frau, die in die Wohnung einer Seniorin eingedrungen sind und Wertgegenstände gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch am 27. April gegen 23.30 Uhr am Kurfürstendamm.

Die gesundheitlich eingeschränkte und pflegebedürftige Seniorin befand sich währenddessen schlafend in der Wohnung. Den Dieben missglückte das Aufbrechen eines versteckten Tresors, sie flüchteten aber vermutlich mit in der Wohnung entwendeten Schmuckstücken der Frau. Weitere Fotos und ein Video der Tatverdächtigen finden Sie auf der Seite der Polizei.

Seniorin in ihrer Wohnung am Kudamm bestohlen - die Polizei fragt

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der drei Männer und der Frau geben?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664 – 271100, per E-Mail an dir2k21@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?