In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 28. September 2021.

Malchow: Leiche gefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Ein 31-jähriger Mann ist in Berlin getötet worden. Kurz nach der Tat nahm die Polizei einen 29-jährigen Mann als Verdächtigen fest, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. "Die Umstände deuten auf ein Tötungsdelikt hin", teilte die Polizei bei Twitter mit.

Heute kurz nach 10 Uhr wurde in einer Grünanlage in der Stadtrandsiedlung #Malchow die Leiche eines Mannes gefunden.

Die Umstände deuten auf ein Tötungsdelikt hin.

Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die 7. #Moko hat den Tatort & die weiteren Ermittlungen übernommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 28, 2021

Die Leiche des 31-jährigen Mannes wurde demnach gegen 10.00 Uhr in einer Grünanlage an der Ortnitstraße im Stadtteil Malchow ganz im Norden Berlins entdeckt. Der Mann soll noch nicht lange tot gewesen sein. Die Straße führt dort an Feldern und Bäumen entlang. Die Polizei wurde alarmiert und eine Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) nahm die Ermittlungen auf. Sehr schnell konnte der mutmaßliche Täter gefunden werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Foto: Morris Pudwell

An welchen Verletzungen der 31-jährige starb, wo der Verdächtige festgenommen wurde und in welchem Verhältnis Opfer und mutmaßlicher Täter standen, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Kreuzberg: Wohnungsbrand in der Möckernstraße

In Kreuzberg brannte am Nachmittag eine Wohnung.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz nach Kreuzberg ausgerückt. Es brannte in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Möckernstraße. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde niemand verletzt. Vier Personen hätten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst gerettet. Die Feuerwehr bekam das Feuer rasch unter Kontrolle, konnte ein Ausbrennen der Wohnung jedoch nicht verhindern.

Hellersdorf: Feuer in Asia-Restaurant

Foto: Thomas Peise

Gegen 16 Uhr brannte es in einem Asia-Restaurant in der Mahlsdorfer Straße in Hellersdorf. Die Berliner und Brandenburger Feuerwehr waren im Einsatz und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Friedrichsfelde: Zwei Männer durch Schüsse verletzt – Festnahme in einem Fall

Ein 31-Jähriger ist einige Tage nach Schüssen auf einen 27 Jahre alten Mann in Friedrichsfelde (Lichtenberg) wegen versuchten Mordes verhaftet worden. Eine Spezialeinheit habe den Tatverdächtigen in Niedersachsen gestellt, teilte die Polizei am Dienstag in Berlin mit. Dort habe er sich nach der Tat versteckt. Der Hintergrund der Tat wird im persönlichen Bereich vermutet. Bezüge zur organisierten Kriminalität seien bisher nicht erkennbar. Die Schüsse fielen am späten Abend des 19. September in der Köpitzer Straße und verletzten das 27 Jahre alte Opfer schwer.

Einen Zusammenhang mit einer weiteren Tat in Rummelsburg schließt die Polizei aus. Dort war am selben Sonntagabend ein 36-Jähriger an der Skandinavischen Straße angeschossen und ebenfalls schwer verletzt worden. Zum Ermittlungsstand in diesem Fall machten die Beamten keine Angaben.

Altglienicke: Geldautomat aufgesprengt

Unbekannte Täter haben in Altglienicke (Treptow-Köpenick) einen Geldautomaten gesprengt und dabei weitere Automaten und den Selbstbedienungs-Raum einer Bank beschädigt. Laut Polizei hörten Zeugen in der Nacht zum Dienstag in der Semmelweisstraße einen lauten Knall, kurz danach hätten sie mehrere Menschen in einem Auto flüchten sehen. Die Täter sollen erst Gas in den Automaten geleitet und dann zum Explodieren gebracht haben. Verletzt wurde niemand. Unklar war zunächst, ob die Täter überhaupt Geld stehlen konnten.

Charlottenburg: Bislang unbekannte tote Frau konnte identifiziert werden

Ermittler des Landeskriminalamtes haben eine bislang unbekannte Tote identifiziert. Die Frau war bei ihrem Ableben 79 Jahre alt. Eine Vermisstenanzeige und eine DNS-Probe führten schließlich zum Erfolg. Letztere wurde in der Wohnung der Frau an der Tauroggener Straße in Charlottenburg aus einer Zahnbürste genommen. Nun konnten auch Angehörige der Verstorbenen verständigt werden. Gesucht wird weiterhin ein unbekannter Mann, der die Frau am 26. April vergangenen Jahres ins Krankenhaus brachte. Dazu fragen die Ermittlerinnen und Ermittler

Wer kann Angaben zum Umfeld der 79-Jährigen machen?

Wer hat in den Abendstunden des 26.April 2020 das Pärchen in der Nähe des DRK-Krankenhaues Westend beobachtet und weiß etwas über den vermeintlichen Ehemann, der den Rollstuhl schob?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Gesundbrunnen: Auto brennt - zwei weitere Fahrzeuge beschädigt

Wieder hat in Berlin ein Auto gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand nach Mitternacht auf einem Parkplatz unter der Swinemünder Brücke in Gesundbrunnen (Mitte) ein Auto in Flammen. Ein Passant hatte gegen 0.10 Uhr den Brand bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Der Opel brahntte vollkommen aus. Durch die Hitze seien zwei weitere Wagen beschädigt worden, hieß es. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Menschen wurden nicht verletzt.

Britz: Fünf Jugendliche rauben drei Männer aus

Bei einem Überfall in Britz (Neukölln) haben am späten Montagabend fünf Jugendliche Bargeld, Zigaretten und Kleidung von drei jungen Männern erbeutet. Die drei Täter im Alter von 15 bis 17 Jahren bedrohten drei 20-Jährige gegen 23.20 Uhr am Hochspannungsweg und zwangen sie, das Geld und die Gegenstände herauszugeben. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Britz-Süd, konnten aber wenig später von der Polizei festgenommen werden. Bei ihnen wurden auch Gegenstände eines Überfalls aus der Nacht zuvor gefunden. Alle fünf wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und sehen nun Strafermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung und Raubes entgegen. Die Überfallenen blieben unverletzt.

Antisemitischer Anschlag in Hamburg: Mutmaßlicher Schläger kam aus Berlin

Ermittler des Hamburger Landeskriminalamts haben in Berlin den mutmaßlichen Täter eines antisemitischen Angriffs auf einen 60-Jährigen bei einer Mahnwache in Hamburg gefasst. „Wir gehen davon aus, dass wir die Tat aufgeklärt haben und den Tatverdächtigen ermittelt haben“, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Der 60-jährige Mann hatte am 18. September an einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus in der Hamburger Innenstadt teilgenommen. Dabei wurde er Opfer eines antisemitischen Angriffs. Zunächst sei er von einem Mann antisemitisch beleidigt und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, wodurch er eine Platzwunde erlitten habe, teilte die Polizei mit. Der Täter sei anschließend mit seinen Begleitern wahrscheinlich auf E-Scootern geflüchtet.

Tiergarten: Radfahrer von Lkw mitgeschleift

Ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer ist beim Queren einer Straße in Tiergarten (Mitte) am Montagmorgen von einem Lkw angefahren worden. Der Mann sei von dem Laster mitgeschleift und dabei schwer an Kopf und Oberkörper verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben nach habe der 67-Jährige kurz vor der Ampel am Großen Stern die Altonaer Straße kreuzen wollen. Dabei stieß der gerade anfahrende Lkw mit ihm zusammen. Der Radfahrer musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mitte: Rote Ampel missachtet - Autofahrerin erfasst Radfahrerin

Eine Radfahrerin ist am Montagmittag in Mitte verunglückt. Eine 27-Jährige war mit ihrem Wagen auf der Gerichtstraße unterwegs. Dann bog sie nach links in die Hochstraße ab. Gleichzeitig querte eine 33-Jährige auf einem Fahrrad die dortige Fußgängerfurt. Im Kreuzungsbereich stießen die Rad- und die Autofahrerin zusammen. Die Radfahrerin stürzte und zog sich Verletzungen eines Beines und des Kopfes zu. Laut Zeugenaussagen soll die Autofahrerin die für sie rote Ampel missachtet haben und auf die Fußgängerfurt gefahren sein. Rettungskräfte brachten die Verletzte in eine Klinik.

Erkner: Diebe stehlen fünf Autos von Werkstattgelände

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag fünf Autos von einem Werkstattgelände in Erkner (Landkreis Oder-Spree) gestohlen und haben sich damit auf Einbruchstour begeben. Die Diebe seien mit den Autos zu einer Kneipe gefahren und dort eingebrochen, teilte die Polizei mit. Zeugen alarmierten die Polizei, die einen der gestohlenen Wagen im Ort fanden. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur.

In der Werkstatt erbeuteten die Diebe zudem Nummernschilder und Papiere. Auch in der Kneipe ließen sie laut Polizei zahlreiche Dinge mitgehen. Aufgrund der von den Zeugen abgegebenen Beschreibungen erhoffen sich die Ermittler nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Einer der Einbrecher wurde als schlank mit Glatze, Sonnenbrille und langer schwarzer Jacke beschrieben. Der zweite soll kräftiger und kleiner als die andere Person sein und ein helles Basecap getragen haben.

Petershagen/Eggersdorf: Baumaschinen brennen

Ein Kipper, Bagger und Radlader haben an einer Straßenbaustelle in Petershagen/Eggersdorf (Märkisch-Oderland) gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Einsatz- und Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte. Das Feuer war aus zunächst nicht bekannter Ursache nach Mitternacht ausgebrochen. Die Baumaschinen seien komplett ausgebrannt, hieß es. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail