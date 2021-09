In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 27. September 2021.

Blaulicht-Blog Spandau: In der Wasserstadt stehen Autos in Flammen

Autos brennen in Spandau

Wieder haben in Berlin Autos gebrannt. Am frühen Montagmorgen standen zwei an der Wasserstadtbrücke in Spandau abgestellte Fahrzeuge komplett in Flammen. Das teilte die Feuerwehr mit. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst noch unbekannt. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.

Mülltonnen brennen in Lichtenberg

Drei Mal ist die Feuerwehr zu einem Wohnhausblock mit fünf Aufzügen in Lichtenberg gerufen worden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst hatte am Montagmorgen ein Papierstapel im Hausflur in Flammen gestanden. Später brannten Mülltonnen. Die Ursache der Brände war zunächst noch unbekannt. Später musste die Feuerwehr wegen eine verrauchten Aufzugs noch einmal anrücken.

Kreuzberg: Molotow-Cocktail auf Obdachlosen-Zelt geworfen

Ein Unbekannter warf gestern Abend einen sogenannten Molotow-Cocktail auf ein von Obdachlosen bewohntes Zelt in Kreuzberg. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 20.30 Uhr an dem Zelt, welches sich unter dem Hochbahnviadukt in der Skalitzer Straße befindet, vorbeigelaufen und die Flasche auf selbiges geworfen haben. Anschließend sei er zur Station Kottbusser Tor davongerannt. Passanten, die den Wurf beobachtet hatten, löschten die dann brennende Flüssigkeit. An dem Zelt entstand nur geringer Schaden, so dass die beiden sich darin befindlichen 47 und 53 Jahre alten Männer glücklicherweise unverletzt blieben.

Weiter gaben die Zeugen an, dass der Verdächtige am Eingang zum U-Bahnhof eine Frau mit einem Hammer attackiert haben soll, bevor er unerkannt entkam. Die mutmaßlich Angegriffene war jedoch nicht aufzufinden. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Kriminalpolizei übernommen.

Reinickendorf: Mann durch Messerstiche verletzt

Durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde ein Mann gestern Nachmittag in Tegel aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 13.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Holzhauser Straße zu Streitigkeiten gekommen sein, in deren Folge einem 30-Jährigen von zwei bislang Unbekannten mehrfach in beide Oberschenkel gestochen wurde. Die Tatverdächtigen flüchteten. Ohrenzeugen seiner Hilferufe leisteten dem Schwerverletzten erste Hilfe und alarmierten Polizei sowie Rettungskräfte. Die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges brachte den Mann in ein Krankenhaus, in dem dieser operiert und stationär aufgenommen wurde.

Schönefeld: Großbrand in Recyclingbetrieb

Ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in Schönefeld bei Berlin beschäftigte seit den frühen Abendstunden die Feuerwehr. Viele Einsatzkräfte waren bei der Kompostieranlage im Ortsteil Waßmannsdorf im Einsatz, eine brennende Fläche von knapp 100 Quadratmetern Geäst und Baumabfälle unter Kontrolle zu bekommen. Die Flammen sollen zeitweise bis zu zehn Meter hoch gelodert haben. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit unklar.

Mitarbeiter des Betriebs halfen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln, wie einem Bagger mit Abbruchgreifer, mehrere Container aus dem Weg zu räumen und anschließend brennendes Geäst von nicht brennendem Material zu trennen.

Prenzlauer Berg: Trümmerfeld nach Verkehrsunfall

Kurz nach 21 Uhr kam es in der Greifswalder Straße vor der Straße Am Friedrichshain zu einem schweren Auffahrunfall.

Gestern Abend ereignete sich in Prenzlauer Berg ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 23-Jähriger gegen 21.15 Uhr mit einem Auto die Greifswalder Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe der Hausnummer 229 fuhr er aus bisher noch nicht geklärten Umständen auf einen vor ihm fahrenden Transporter auf. Anschließend geriet er nach links ab und kollidierte mit einem Absperrgitter sowie einer Laterne und kam zum Stehen.

Seine 20-jährige Beifahrerin erlitt durch den Unfall Verletzungen am Rumpf und am Kopf und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Rumpf sowie an einer Hand und wurde ambulant behandelt. Der 32-jährige Fahrer des Transporters erlitt leichte Kopfverletzungen, die ebenfalls ambulant behandelt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten von Kräften der Berliner Feuerwehr von der Fahrbahn geschoben werden.

82-Jähriger verwechselt Pedale: Zwei Autos kaputt, Überprüfung

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Berlin hat nach Angaben der Polizei auf der Insel Rügen das Gas- und Bremspedal verwechselt - und so 45.000 Euro Schaden verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, muss der Rentner mit einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch die Berliner Behörden rechnen. Der Mann war am Sonntag in Binz aus einer Tiefgarage hinausgefahren. Weil er zuviel Gas gab, rammte er ein auf der Straße geparktes Auto. Zeugen beobachteten, dass der Rentner auch nach der Kollision nochmal Gas gab. Beide Autos mussten geborgen werden. Der 82-Jährige und seine Frau seien äußerlich unverletzt geblieben. Der Mann habe angegeben, dass seine Bremse nicht richtig funktionierte.

