Autos brennen in Spandau

Wieder haben in Berlin Autos gebrannt. Am frühen Montagmorgen standen zwei an der Wasserstadtbrücke in Spandau abgestellte Fahrzeuge komplett in Flammen. Das teilte die Feuerwehr mit. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst noch unbekannt. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.

Schönefeld: Großbrand in Recyclingbetrieb

Ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in Schönefeld bei Berlin beschäftigte seit den frühen Abendstunden die Feuerwehr. Viele Einsatzkräfte waren im Einsatz, eine brennende Fläche von knapp 1000 Quadratmetern Geäst und Baumabfälle unter Kontrolle zu bekommen. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit unklar. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Mitarbeiter des Betriebs halfen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln, wie einem Bagger mit Abbruchgreifer, mehrere Container aus dem Weg zu räumen und anschließend brennendes Geäst von nicht brennendem Material zu trennen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Friedrichshain: Trümmerfeld nach Verkehrsunfall

Kurz nach 21 Uhr kam es in der Greifswalder Straße vor der Straße Am Friedrichshain zu einem schweren Auffahrunfall.

Foto: Morris Pudwell

Kurz nach 21 Uhr kam es in der Greifswalder Straße vor der Straße Am Friedrichshain zu einem schweren Auffahrunfall, als der Fahrer eines SEAT einem VW-Transporter auffuhr. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Insassen verletzt. Über Art und schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Die Verletzten wurden vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Eine BVG-Haltestelle und eine Laterne wurden erheblich beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail