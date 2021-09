In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 26. September 2021.

Charlottenburg: Auto stürzt auf Gleise der Ringbahn

In der Nacht kam es zu einem schweren Unfall am Spandauer Damm in Charlottenburg. Dabei stürzte nach nach ersten Angaben ein Pkw auf die Gleise der S-Bahn. Zwei Personen erlitten dadurch schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Weiteres ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Wegen der noch andauernden Sperrungen und Bergungsarbeiten verkehrt die Linie S46 nur zwischen Königs Wusterhausen und Tempelhof. Fahrgäste sollten zwischen Tempelhof und Westend die Linien S41 und S42 nutzen.

Friedrichshain: Körperverletzung an Tram-Haltestelle

An einer Straßenbahnhaltestelle an der Landsberger Allee in Berlin Friedrichshain kam es in der Nacht zu einer Körperverletzung

Foto: Thomas Peise

Karlshorst: Großeinsatz wegen Streitigkeiten

Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu zwei verletzten Personen in die Robert-Siewert-Straße 119 in Berlin-Karlshorst alarmiert.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu zwei verletzten Personen in die Robert-Siewert-Straße 119 in Karlshorst alarmiert. Dort soll es aus einer Gruppe mit rund 40 Personen heraus zu Streitigkeiten gekommen sein. Ein Kleinwagen wurde ebenfalls beschädigt. Die Hintergründe sind unklar und werden durch die Berliner Polizei ermittelt. Auch Polizeihubschrauber "Pirol Berlin" war im Einsatz.

Schöneberg: Auto kracht gegen Schildermast auf A100 - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Friedenau (Schöneberg) auf der Stadtautobahn A100 gegen einen Schildermast gefahren und hat sich schwer verletzt. Der Wagen war in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn aus Richtung Funkturm nach Tempelhof unterwegs, wie ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes mitteilte. An der Ausfahrt am Innsbrucker Platz kam das Auto demnach von der Fahrbahn ab, kippte an den Leitplanken auf die Seite und krachte gegen den Mast der elektronischen Schilderbrücke.

