Reinickendorf: Rettungswagen rammt SUV

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 25. September 2021.

An der Autobahnabfahrt A111, Waidmannsluster Damm im Ortsteil Waidmannslaust in Reinickendorf hat es kurz nach Mitternacht einen Unfall gegeben. Ein Rettungswagen der Malteser rammte einen SUV. Der Wagen wollte offenbar gerade bei grüner Ampel die Autobahnabfahrt verlassen. Der Rettungswagen soll dabei mit Blaulicht unterwegs gewesen sein.

Der RTW traf das andere Auto genau auf der Fahrerseite und schleuderte den tonnenschweren Wagen fast einmal komplett um die eigene Achse. Fahrer und Beifahrer wurden dann anschließend sogar im verunfallten RTW behandelt und dann in einem weiteren Rettungswagen der Berliner Feuerwehr weiterbehandelt. Die Kreuzung blieb stundenlang für die Unfallaufnahme gesperrt.

Tempelhof: Arbeitsunfall bei Arbeiten an einem Aufzug

Foto: Morris Pudwell

Am Freitagabend kam es am "Kaiserkorso" in Tempelhof offenbar zu einem Arbeitsunfall, als offenbar zwei Monteure an einem Aufzug arbeiteten. Nach Morgenpost-Informationen musste einer der beiden Männer von Notfallsanitätern und einem Notarzt behandelt werden. Der Mann war offenbar an den Händen verletzt.

Über Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Das Landesamt für Arbeits-, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi), die Aufsichtsbehörde über den Arbeitsschutz in Berlin, wurde informiert. Die Polizei des örtlichen Abschnitts war ebenfalls vor Ort. Ob es sich bei den Männern tatsächlich um Monteure handelte, konnte die Polizei jedoch nicht bestätigten.

