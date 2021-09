Berlin-Spandau: Vier Verletzte bei Wohnhausbrand

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 24. September 2021.

Spandau: Vier Verletzte bei Wohnhausbrand

Bei einem Brand im Treppenhaus eines Wohngebäudes in Spandau sind vier Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, mussten 14 Personen aus dem viergeschossigen Haus gerettet werden. Demnach war das Feuer am späten Donnerstagabend im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen.

Update: Es brannte im Treppenhaus mit starker Rauchausbreitung in alle Etagen. Durch uns wurden 13 Personen über Drehleitern u. 1 Person mittels Fluchthaube aus den Wohnungen gerettet. 4 Personen wurden verletzt, davon kamen 2 in Klinik. 74 Einsatzkräfte waren vor Ort. #EstuK pic.twitter.com/WQ0HfYsd5D — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 23, 2021

Beim Eintreffen der Kräfte standen mehrere Menschen am Fenster. Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung drückte der Rauch in ihre Wohnungen und sie konnten das Gebäude nicht selbstständig verlassen. Zwei der vier Verletzten wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Zur Schadenshöhe sowie der Brandursache waren zunächst noch keine Details bekannt. Das Feuer war am späten Abend gelöscht.

Kreuzberg: Mann stürzt durch Glasvordach von Galeria Karstadt Kaufhof

Sanitäter behandeln den Verletzten.

Foto: Pudwell

Ein Mann ist in der Nacht durch das Glasvordach von Galeria Karstadt Kaufhof am Hermannplatz in Kreuzberg gestürzt. Er fiel knapp sechs Meter in die Tiefe und kam auf dem Beton der Kaufhaus-Ladezone auf. Sanitäter versorgten den Mann vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf dem Dach befanden sich Aufkleber, dass man es nicht betreten darf. Der Mann tat es trotzdem und stürzte in die Tiefe.

Foto: Pudwell

Treptow-Köpenick: Feuerwehr löscht brennende Laube

In Treptow-Köpenick brannte eine Laube.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu einem Einsatz nach Treptow-Köpenick ausgerückt. Am Adlergestellt brannte eine Laube in einem Garten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch das Ausbrennen der Laube nicht verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.

Stürmisches Wetter in Berlin: Baum stürzt auf Pkw

Der umgestürzte Baum beschädigte ein Auto schwer.

Foto: Thomas Peise

Wegen des stürmischen Wetters stürzte am Donnerstagabend in der Singerstraße in Friedrichshain ein Baum auf einen Pkw und beschädigte ihn dabei erheblich. Die Feuerwehr beseitigte den Baum. Verletzt wurde niemand.

Ein Radfahrer in Brandenburg an der Havel wurde durch einen umgestürzten Baum am Donnerstagabend verletzt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde der 30-Jährige mit Verletzungen am Kopf von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren nicht bekannt.

Spandau: Ungewöhnlicher Fund in Moschee-Vorhof - Granate war Attrappe

Ein ungewöhnlicher Fund in einem Vorhof einer Moschee in Spandau hat am Donnerstag Irritationen und Sorgen ausgelöst. Die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands sprach in einer Mitteilung von einer Panzerfaust-Granate. Ein Sprecher der Polizei Berlin gab am frühen Freitagmorgen Entwarnung: Bei dem Gegenstand habe es sich um ein „Übungsgerät“ gehandelt - die mutmaßliche Granate sei also nicht echt gewesen. Die Hintergründe des Funds blieben zunächst unklar.

Der Gegenstand sei gegen 14 Uhr auf dem Gelände der Moschee Markaz Rasulallah entdeckt worden, hatte die Islamische Gemeinschaft zuvor mitgeteilt. Die Polizei sei informiert worden und nach eineinhalb Stunden mit dem Kampfmittelräumungsdienst angekommen. Die Islamische Gemeinschaft forderte „den Schutz der Muslime und muslimischen Einrichtungen im Land sowie eine deutliche Verurteilung dieser bedrohlichen Handlungen“.

