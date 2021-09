In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 23. September 2021.

Kreuzberg: Feuer in Parkhaus - Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

In der Wilhelmstraße in Kreuzberg brannte in der Nacht zu Donnerstag Sperrmüll in einem ehemaligen Parkhaus, indem derzeit gebaut wird. Als die Feuerwehr eintraf, brannte ein Deck bereits lichterloh. Der Brand war schnell gelöscht. Die Polizei konnte am Ort einen Tatverdächtigen festnehmen, welcher ein Messer, Haarspray, Handschuhe und eine Sturmhaube mitführte.

Polizisten nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Foto: Thomas Peise





Marzahn: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer in Marzahn rasch löschen.

Foto: Thomas Peise

In Marzahn hat in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gebrannt. Das Feuer ereignete sich an der Raoul-Wallenberg-Straße. Die Feuerwehr konnte das in Flammen stehende Fahrzeug schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.





