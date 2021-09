Berlin-Marzahn: Hundebesitzer attackiert Mitarbeiter des Ordnungsamtes

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 23. September 2021.

Marzahn: Hundebesitzer greift Mitarbeiter des Ordnungsamtes an

Ein Hundebesitzer hat am Mittwochnachmittag in Marzahn einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen. Wie die Polizei im schönsten Bürokratendeutsch mitteilte, beobachtete eine Streife des Ordnungsamtes und der Finanzverwaltung "den Hund des 42-Jährigen dabei, wie dieser gerade Kot absetzte." Da der Hundebesitzer den Haufen nicht beseitigte, forderte ein 56 Jahre alter Mitarbeiter des Ordnungsamtes den Mann auf, den Kot zu beseitigen. Dieser ignorierte die Aufforderung und antwortete stattdessen in rüdem Ton. Der 56-Jährige forderte den Tatverdächtigen nun auf, seine Identität preiszugeben, woraufhin der 42-Jährige versuchte, dem Mitarbeiter ins Gesicht zu schlagen. Dieser wich vor dem Schlag zurück, sodass dieser nur die Brille des 56-Jährigen traf, die dadurch beschädigt wurde. Zusammen mit seinem Kollegen brachte er den 42-jährigen Tatverdächtigen zu Boden. Gemeinsam hielten sie ihn dort fest und alarmierten die Polizei. Der Mann erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen am Kopf und einem Arm, die von alarmierten Rettungskräften am Ort ambulant behandelt wurden. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes blieben unverletzt. Nach anschließender Feststellung seiner Identität konnte der Hundehalter seinen Weg fortsetzen. Er sieht nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen sowie der versuchten Körperverletzung entgegen.

Friedrichshain: Dreijähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

In Friedrichshain ist am Mittwochnachmittag ein Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das dreijährige Mädchen gegen 16 Uhr zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn der Hausburgstraße getreten und wurde von einem Auto erfasst, der von einem 41-Jährigen in Richtung Thaerstraße gesteuerte wurde. Mit schweren Kopf- und Halsverletzungen sowie einer Handgelenksverletzung kam das Kind zur stationären Behandlung in eine Klink. Die Ermittlungen dauern an.

Kreuzberg: Zwei Männer wegen Drogendelikten festgenommen

Polizisten haben am Mittwoch in Kreuzberg einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Die Beamten trafen am Mariannenplatz auf den 29-Jährigen, der mit drei Begleitern unterwegs war. Bei der Überprüfung seiner Bekannten wurde bei einem 33-Jährigen eine kleine Menge Drogen sowie ein vierstelliger Geldbetrag entdeckt und beschlagnahmt. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Kreuzberg entdeckten die Einsatzkräfte insgesamt knapp 3,5 Kilogramm Marihuana und beschlagnahmten es ebenfalls. Der 33-Jährige wurde festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt.

Kreuzberg: Feuer in Parkhaus - Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das ehemalige Parkhaus in Kreuzberg bereits lichterloh.

Foto: Thomas Peise

Ein mutmaßlicher Brandstifter ist am Mittwoch in Kreuzberg festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte ein Polizist außer Dienst an der Kreuzung Wilhelmstraße/Franz-Klühs-Straße Brandgeruch und sah in einem leerstehenden Parkhaus einen Feuerschein. Dort brannten ein Laubhaufen und eine Holzverkleidung einer Baustellenabsperrung. Als der 20-Jährige aus der ersten Etage des Parkhauses kletterte, wurde er festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem zwei Deos, ein Feuerzeug und ein Messer. Die Gegenstände wurden als mögliche Beweismittel beschlagnahmt. Nach der Feststellung seiner Personalien auf einer Polizeidienststelle wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.

Polizisten nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Foto: Thomas Peise

Neukölln: Hauswände mit spiegelverkehrten Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte haben mehrere Wände eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenallee in Neukölln mit spiegelverkehrten Hakenkreuzen und verschiedenen Schriftzügen beschmiert. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienst bemerkte die Sachbeschädigung am Mittwochnachmittag. Polizisten hätten die Schriftzüge unkenntlich gemacht. Der Staatsschutz ermittelt.



Marzahn und Reinickendorf: Feuerwehr löscht brennende Autos

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer in Marzahn rasch löschen.

Foto: Thomas Peise

In Marzahn und Reinickendorf haben in der Nacht zu Donnerstag Autos gebrannt. In Marzahn brannte es an der Raoul-Wallenberg-Straße. Die Feuerwehr konnte das in Flammen stehende Fahrzeug schnell löschen, verletzt wurde niemand. Zu einem weiteren Feuer kam es auf einem Parkplatz am Uranusweg in Reinickendorf. Dort wurde ein Auto durch Flammen so zerstört, dass bislang die Marke nicht erkennbar war. Die Flammen griffen auf einen danebenstehenden Peugeot und Mercedes über, die ebenfalls ausbrannten. Auch diesen Brand löschten alarmierte Feuerwehrleute. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.



Reinickendorf: Zwei Verletzte nach Streit zwischen Nachbarn

Im Märkischen Viertel in Reinickendorf sind mehrere Nachbarn bei einem Streit mit einer Holzlatte und einem Messer aufeinander losgegangen und zwei von ihnen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, seien vier Menschen aus zwei Haushalten am Mittwochabend aneinandergeraten. Ein 27 Jahre alter Mann erlitt bei der Auseinandersetzung Schnittverletzungen und eine 37-Jährige schwere Verletzungen am Kopf, beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Streithergang war den Angaben zufolge zunächst unklar.

Friedrichshain: Ladendetektiv rassistisch beleidigt

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Mittwochabend einen Mann in Friedrichshain beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten kurz vor 21 Uhr Zeugen die Polizei zu einer Filiale einer Supermarktkette an der Frankfurter Allee. Zuvor beobachtete eine Zeugin, wie der 35-jährige Tatverdächtige sich mit einem Handkorb, in dem sich mehrere Artikel befanden, in der Getränkeabteilung aufhielt. Als die Zeugin den 35-Jährigen abermals sah, war der Korb leer und er auf dem Weg, das Geschäft zu verlassen. Ein Sicherheitsmitarbeiter hielt den mutmaßlichen Ladendieb an und forderte ihn auf, den Inhalt seines Rucksackes zu zeigen. Im Rucksack sah der Mitarbeiter die entwendeten Artikel, ein Deodorant sowie Alkohol, und forderte den Tatverdächtigen auf, mit ihm in einem Aufenthaltsraum zu gehen. Von dort wurde die Polizei alarmiert. Während der kurzen Wartezeit beleidigte der mutmaßliche Dieb einen weiteren Sicherheitsmitarbeiter wegen seiner Hautfarbe rassistisch. Die eingetroffenen Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann fest, belehrten und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie neben den entwendeten Artikeln noch ein Messer. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund zwei Promille. Da er darüber hinaus keine Personaldokumente mitführte, brachten ihn Einsatzkräfte zu einem Polizeigewahrsam. Aus diesem wurde er später nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Der 35-Jährige muss sich nun wegen des Verdachtes der rassistischen Beleidigung und des Diebstahls mit Waffen verantworten.

Adlershof: Geschlagen und homophob beleidigt

Ein auf dem Gehweg parkendes Auto weckte in der Nacht zu Donnerstag die Aufmerksamkeit zweier Passanten in Adlershof. Wie die Polizei mitteilte, entschieden sich die beiden Männer im Alter von 16 und 21, den Fahrzeugführer und dessen Begleiter gegen 23 Uhr an der Dörpfeldstraße darauf anzusprechen und gerieten in einen Streit mit den Unbekannten. Um weiterem Ärger aus dem Weg zu gehen, setzten die Fußgänger ihren Weg fort. Daraufhin wurden sie von den Falschparkern im Auto verfolgt und kurz darauf auf dem Parkplatz eines Supermarktes verbal und körperlich angegangen. Fahrer und Beifahrer verließen ihr Fahrzeug, beleidigten die jungen Männer homophob und der Fahrzeugführer schlug dem 16-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend flüchten die Tatverdächtigen mit dem Wagen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Frankfurt (Oder): Illegale Grenzübertritte an deutsch-polnischer Grenze nehmen zu

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte entlang der deutsch-polnischen Grenze hat nach Angaben des Bundesinnenministeriums in den vergangenen Wochen zugenommen. Im August 2021 stellte die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze 474 Personen fest, die unerlaubt einreisten - im September (Stand 20.9.) waren es rund 760 unerlaubt eingereiste oder geschleuste Personen, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Donnerstag mitteilte. Die Bundespolizei arbeite eng mit den polnischen Behörden zusammen, um dem Phänomen zu begegnen. Auch die „Märkische Oderzeitung“ und der rbb berichteten darüber.

Nach Angaben der Bundespolizei ist Frankfurt (Oder) ein Schwerpunkt für die Grenzübertritte. Genutzt werden unter anderem die Stadt- und die Eisenbahnbrücke. Die derzeitige dynamische Lage der Migration durch Belarus wirke sich inzwischen auch auf Deutschland aus, sagte ein Sprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen reise ein Großteil der an der Grenze aufgegriffenen Personen in Belarus ein und anschließend schwerpunktmäßig über Litauen und Polen weiter nach Westen. Oftmals erhielten sie Unterstützung durch Schleuser.

Erste logistische Anpassungen für Versorgung und Betreuung der unerlaubt eingereisten oder geschleusten Personen seien eingerichtet worden, wie es von der Bundespolizei weiter hieß. Weitere Maßnahmen seien geplant. Neben eigenen Kräften sollen auch Beamte aus anderen Bereichen der Bundespolizei für intensive Kotrollen eingesetzt werden.

