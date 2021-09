Berlin: Raser kracht in Autos - mehrere Verletzte

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 21. September 2021.

Der Unfall ereignete sich an der Lohmühleninsel in Berlin.

Kreuzberg: Raser kracht in Autos - mehrere Verletzte

In der Nähe eines Partykiezes in Kreuzberg hat ein betrunkener Raser am späten Montagabend einen Unfall verursacht, bei dem mehrere Personen verletzt und Autos beschädigt worden sind. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein mit drei Männern besetzter VW Touran gegen 23.20 Uhr mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Puschkinallee in Richtung Schlesisches Tor. In Höhe der Brücke Vor dem Schlesischen Tor soll der 42 Jahre alte Fahrer das Lenkrad verrissen haben, um einer Mittelinsel auszuweichen. Dabei stieß er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf zusammen, welcher auf den Gehweg geschleudert wurde.

Zwei Taxis wurden ineinander geschoben.

Foto: Pudwell

Da der Touran-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, kollidierte er im weiteren Verlauf mit einem Großraumtaxi, welches auf ein davorstehendes Taxi geschoben wurde. Die in den Taxis sitzenden Fahrer im Alter von 35 und 36 Jahren wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Nachdem der Touran am Taxi abgeprallt war, stieß das Fahrzeug mit einem geparkten Mercedes auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusammen, erst danach kam der VW zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes bis zu einem Geländer geschoben.

Auch dieses Auto wurde bei dem Unfall beschädigt.

Foto: Pudwell

Während der Fahrer und sein 30 Jahre alter Beifahrer aus dem stark beschädigten Unfallwagen ausstiegen, flüchtete ein weiterer Insasse. Rettungskräfte brachten den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Da ein Alkoholtest knapp 1,5 Promille ergeben hatte, wurde ihm im Krankenhaus auch Blut abgenommen.

Der Touran des Fahrers wurde stark beschädigt.

Foto: Pudwell

Der VW Touran sowie der Führerschein des 42-Jährigen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 5 (City).

Marzahn: Feuer in Ärztehaus an der Mehrower Allee

In einem Ärztehaus an der Mehrower Allee brach am Dienstag ein Feuer aus.

Foto: Thomas Peise

Am Nachmittag brannte es in einem Ärztehaus an der Mehrower Allee in Marzahn. Der Brand brach in einem Behandlungszimmer einer Zahnarztpraxis aus. Eine Person wurde leicht verletzt, lehnte aber einen Transport ins Krankenhaus ab. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz.

Rummelsburg: Polizei nimmt Mann an einem Morgen zweimal fest

Gleich zweimal musste die Polizei am Montagmorgen in Rummelsburg einen 59-Jährigen festnehmen. Den Angaben der Polizei auf Facebook zufolge war einer 74-Jährigen gleich nach dem Aufstehen aufgefallen, dass ihre Terrasse verwüstet ist und dort ein Fremder sitzt. Mit der Unterstützung einer Nachbarin sprach sie den Mann an und fragte ihn, was er hier wolle. "Wonach sieht's denn aus", soll der Mann gesagt haben, bevor er seiner Wege zog. Beamte des Abschnitts 34 fanden den Mann in der Nähe und nahmen ihn fest. Nach Feststellung der Personalien durfte er wieder gehen.

Nur wenig später fiel einer Polizisten außer Dienst allerdings derselbe Mann auf, weil er Schilder der Berliner Wasserbetriebe von ihren Halterungen riss und über Zäune warf. Außerdem versuchte er, Metallstangen aus dem Boden zu zerren, an denen die Schilder befestigt waren, as ihm jedoch nicht gelang. Die Polizistin versetzte sich in den Dienst und gab sich als Polizistin aus. Daraufhin versuchte der 59-Jährige mehrfach, nach ihr zu schlagen, was jedoch misslang. Daraufhin zielte er mit einem Pfefferspray auf die Beamtin. Offenbar ist die Dose jedoch defekt und löst nicht aus. Weitere Polizisten können den Mann erneut festnehmen. Nach seiner erneuten Freilassung wurden zunächst keine weiteren Taten seinerseits bekannt.

Neukölln: Polizei nimmt Einbrecher-Quartett fest

Polizisten aben heute früh vier Männer in Gropiusstadt festgenommen, die zuvor in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen hatten. Gegen 8.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei in die Fritz-Erler-Allee, als er verdächtige Geräusche im Treppenflur hörte und sah, dass die Eingangstür einer Wohnung offenstand.

Die Beamten nahmen kurz darauf die vier Tatverdächtigen im Alter von 37 und 38 Jahren im Haus fest und beschlagnahmten zwei Taschen, in denen sich die Diebesbeute befand. Gestohlen hatten die mutmaßlichen Einbrecher unter anderem Schmuck und Münzen. Die Festgenommenen wurden dem Einbruchskommissariat überstellt und sollen einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Prenzlauer Berg: Einbruchsserie mit 22 Taten - Polizei fasst Verdächtigen

Eine Serie von mindestens 22 Einbrüchen in Wohnungen ist von der Berliner Polizei aufgeklärt worden. Nach einer Fahndung über mehrere Tage nahm die Polizei am Montagmittag in der Sredzkistraße in Prenzlauer Berg (Pankow) einen 40 Jahre alten Verdächtigen fest, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen eines Einbruchs in Prenzlauer Berg Anfang September vor. In seiner Wohnung fand die Polizei Diebesgut und mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Nun werden die Spuren zu weiteren Taten mit identischer Vorgehensweise geprüft.

Friedrichshain: Mann belästigt Frau und droht 25-Jährigem mit Messer

In Friedrichshain ist am Montag ein Mann festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der 31-Jährige zunächst gegen 14.45 Uhr in einer Bar in der Grünberger Straße eine 21 Jahre alte Beschäftigte sexuell belästigt haben. Als ihr Kollege den Mann und seine zwei Begleiter des Lokals verwies, soll ihn der 31-Jährige noch am Hals gepackt und leicht verletzt haben. Das Trio traf dann gegen 15.20 Uhr an der Revaler Straße auf einen 25-Jährigen, von dem der 31-Jährige unter Vorhalten eines Messers Geld forderte. Nachdem der Mann äußerte, kein Geld zu haben, soll er vom Verdächtigen mehrmals ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt worden sein. Anschließend flüchtete er in ein nahegelegenes Geschäft, um Hilfe zu holen. Das Trio zog weiter in Richtung Warschauer Straße.

Polizisten konnten den 31-Jährigen, der dort mehrere Passanten belästigte, am U-Bahnhof Warschauer Straße festnehmen. Ein Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Auf den Weg in ein Polizeigewahrsam beleidigte er immer wieder die Beamten. Der 31-Jährige soll am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat in der Polizeidirektion 5 (City).

Staaken: Tempo 116 - Raser auf der Heerstraße gestoppt

Die Polizei hat am Montag einen Raser auf der Heerstraße in Staaken (Spandau) gestoppt. Wie die Behörde am Dienstag auf Twitter mitteilte, fuhr er dort mit Tempo 116. Dem Fahrer erwarten nun mindestens 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. "Da hat wohl gestern Abend ein Autofahrer die Heerstraße in Staaken mit der Stadtautobahn verwechselt. Und selbst dort wäre er mit 116 km/h noch zu schnell gewesen", kommentierte die Polizei.

Britz: Radfahrerin bei Unfall verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtet

Eine Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Britz (Neukölln) verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kollidierte die 79-Jährige auf dem Radweg des Buckower Damms auf Höhe der Einmündung Alt-Britz mit einem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Die Seniorin stürzte und erlitt einen Oberschenkelhalsbruch. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).

Reinickendorf: Smart in der Septimerstraße angezündet

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in der Septimerstraße in Reinickendorf einen Smart in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden durch die Hitze zwei weitere Autos beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.

Niederschöneweide: Fahrgast von Uber-Fahrer homophob beleidigt und geschlagen

In Niederschöneweide (Treptow-Köpenick) hat ein Fahrer des Fahrdienstanbieters Uber in der Nacht zu Dienstag einen Fahrgast homophob beleidigt und ihm mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei es zwischen dem Uber-Fahrer und dem 26 Jahre alten Fahrgast am Ziel an der Michael-Brückner-Straße zu einem Streit um die Bezahlung gekommen. Der Uber-Fahrer verließ den Ort des Geschehens, bevor die Polizei eintraf. Nach ihm wird gefahndet. Der Angegriffene klagte über Kopfschmerzen, wollte sich aber zunächst nicht medizinisch versorgen lassen. Seine 23 Jahre alte Begleiterin blieb unverletzt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung übernommen.

Pankow: Fahrer mit gesundheitlichen Problemen verursacht Unfall

Der Fahrer kam an einer Laterne zum Stehen.

Foto: Peise

Auf der Mühlenstraße in Pankow ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen, weil ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Er prallte zunächst gegen ein geparktes Auto und schob diesen auf die Straße. Danach fuhr er gegen eine Laterne. Informationen von vor Ort zufolge hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme. Der 56 Jahre alte Fahrer und seine 52 Jahre alte Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das andere Auto wurde auf die Straße geschoben.

Foto: Peise

Mühlenbecker Land: Schwerverletzte nach Autounfall

Auf der Bundesstraße 96a zwischen Schildow und Schönfliess im Landkreis Mühlenbecker Land ist eine 81-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte ein 83-Jähriger am Montag mit seinem Auto von einem Feldweg auf die Bundesstraße fahren, als er ein Auto mit einer 36 Jahre alten Fahrerin übersah. Die Autos kollidierten, wobei die 81-jährige Beifahrerin des 83-Jährigen schwer verletzt wurde. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für eine Stunde voll gesperrt.

