Prenzlauer Berg: Polizei räumt erneut den Mauerpark

Einsatzkräfte der Berliner Polizei räumten in der Nacht den Mauerpark in Prenzlauer Berg.

Berlin. In der Nacht zu Sonntag ist es wieder zu einem Polizeieinsatz im Mauerpark in Prenzlauer Berg gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatten sich gegen 21 Uhr rund 400 Menschen in dem Park aufgehalten. Im Laufe des Abends habe sich die Stimmung im Park zunehmend aufheizt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. In diesem Zusammenhang sei es auch zu zwei Raubtaten gekommen, bei denen Smartphones entwendet wurden. Im weiteren Verlauf wuchs die Menschenmenge auf 600 Personen an.

Polizei ist regelmäßig im Mauerpark im Einsatz

Gegen Mitternacht schritt dann die Polizei mit etwa 35 Einsatzkräften ein und räumte die Grünanlage. Dabei kamen auch Polizeihunde zum Einsatz. Die Räumung verlief nach Angaben des Polizeisprechers friedlich. Einige Feiernde hätten ihren Unmut beklagt, aber es seien keine Flaschen oder Steine auf Einsatzkräfte geworfen worden. Der Einsatz habe rund eine halbe Stunde gedauert.

In den vergangenen Wochen war die Polizei regelmäßig an Wochenenden im Mauerpark im Einsatz. Anfang September mussten die Beamten an zwei Nächten am Wochenende ausrücken und Tausende Feiernde der Grünfläche verweisen. Davor war es unter anderem zu Raubüberfällen und Schlägereien in dem Park gekommen. So umringten mehrere Heranwachsende einen 16-Jährigen, schlugen ihm ins Gesicht und nahmen sein Geld.

Auch andere Parks in Berlin wurden geräumt

Gerade die Zahl der Diebstähle im Mauerpark ist in diesem Jahr signifikant gestiegen. 2021 zählte die Polizei 81 Fälle. Im Jahr 2020 lag diese Zahl bei 36. Das geht aus einer Statistik der Polizei hervor. Die Daten zeigen auch, dass Körperverletzung zunehmend eine Rolle spielt. 40 Straftaten waren es in diesem Jahr gegenüber 28 im Jahr 2020. Auch andere Parks musste die Polizei während der Sommermonate regelmäßig räumen, darunter die Hasenheide in Neukölln, der Treptower Park in Treptow-Köpenick und der James-Simon-Park in Mitte. In Letzterem war es Anfang August zu Ausschreitungen gekommen, nachdem die Beamten angerückt waren. Polizisten wurden mit Flaschen und Steinen beworfen, nachdem sie rund 2500 Besucher aufgefordert hatten, den Park zu verlassen. 19 Polizisten wurden dabei verletzt.

Debatte um Sperrung der Grünanlagen

Daraufhin ließ Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) den Park ab 20 Uhr sperren. Im Zuge dessen entbrannte eine Debatte darüber, ob einschlägige Grünanlagen eingezäunt werden sollen. Ein Großteil der Politiker sprach sich bislang aber dagegen aus.