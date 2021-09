In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 19. September 2021.

Hohenschönhausen: Schwerer Unfall zwischen Auto und Motorroller

Bei einem schweren Unfall ist nach ersten Angaben von vor Ort ein Motorrollerfahrer am Sonntagabend in Hohenschönhausen schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Roller ereignete sich auf der Kreuzung der Gehrenseestraße und Pablo-Picasso-Straße. Der Autofahrer soll leicht verletzt worden sein. Die Kreuzung war für die Bergung und die Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort im Einsatz. Über den Unfallhergang lagen zunächst keine Informationen vor.

Der Motorroller wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

Foto: Thomas Peise

Wedding: Eine Verletzte bei schwerem Autounfall

Bei einem schweren Autounfall in Wedding ist eine Frau verletzt worden. Das Auto eines 23-Jährigen stieß am Sonntagmorgen mit so hoher Geschwindigkeit mit einem anderen Wagen zusammen, dass dessen kompletter Motorraum herausgerissen wurde, wie die Polizei mitteilte. Die 53 Jahre alte Fahrerin des zerstörten Wagens wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Zu ihrem Zustand lagen zunächst keine Informationen vor.

Nach den Angaben vom Sonntagmittag wurde der 23-Jährige im Zuge der Ermittlungen vorläufig festgenommen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er habe sich mittlerweile selbst entlassen. Ob der Mann bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Rings um die Unfallstelle auf der Kreuzung von Müllerstraße und Barfußstraße im Wedding lagen am Sonntagmorgen Trümmerteile, ein Polizeisprecher sprach von einem Anblick wie auf einem Schlachtfeld. In zwei Häusern sei außerdem für kurze Zeit der Strom ausgefallen, weil das Auto des 23-Jährigen nach dem Zusammstoß gegen einen Verteilerkästen gefahren war.

Illegales Rennen in Charlottenburg: Polizei stoppt Fahrer

In Charlottenburg haben Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag das Auto und den Führerschein eines 22-Jährigen beschlagnahmt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann gegen 22.40 Uhr nach dem Linksabbiegen von der Hardenbergstraße in die Joachimsthaler Straße stark beschleunigt und war dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Bundesallee gefahren. Dabei wechselte er mehrfach die Fahrstreifen, sodass andere Autofahrer nur durch Bremsen einen Unfall verhindern konnten. An der Einmündung zur Meierottostraße fuhr er, nachdem er kurz an der Haltelinie gestoppt hatte, über eine rote Ampel. Wenig später stoppte und überprüfte die Funkwagenbesatzung den nicht Angeschnallten an der Bundesallee. Er musste zu Fuß weitergehen muss sich nun wegen des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Charlottenburg: Mann mit Warnbake geschlagen und schwer verletzt

Ein Mann hat in der Nacht zu Sonntag in Charlottenburg bei einem Streit schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war ein 37-Jähriger zunächst gegen 2.30 Uhr am Spandauer Damm mit einer Frau in einen Streit geraten. Daraufhin soll er von dem 34 Jahre alten Lebensgefährten der Frau angegriffen worden sein. Dieser habe den Älteren, als dieser schon am Boden lag, mehrfahc mit einer Verkehrswarnbake geschlagen. Anschließend flüchtete der 34-Jährige. Der 37-Jährige erlitt einen Schädelbruch und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der 34-Jährige konnte später festgenommen werden. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei überstellt.

Fehrbellin: Polizei löst illegale Technoparty auf

Die Polizei hat eine als Geburtstagsfeier getarnte Technoparty im Landkreis Ostprignitz-Ruppin aufgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, war das Szenetreffen in sozialen Medien für Freitagabend in einem Waldgebiet in in Wustrau-Altfriesack, einem Fehrbelliner Ortsteil südlich von Neuruppin, beworben worden. Erwartet wurden mindestens einige Hundert Gäste.

Als die Beamten eintrafen, waren die Organisatoren bereits beim Aufbau der Anlagen. Eine Genehmigung hätten sie nicht vorweisen können. Deshalb wurde die Party untersagt und die Veranstalter, die nicht zum ersten Mal mit solchen Aktivitäten auffielen, mussten ihre Geräte wieder abbauen und mitnehmen.

Reinickendorf: Polizei geht gegen fliegende Händler vor

Einsatzkräfte der Berliner Polizei und MItarbeiter des Ordnungsamts sind am Sonntagvormittag gegen !fliegende Händler" entlang der Markstraße in Reinickendorf vorgegangen. Dabei seien die Personalien der Händlerinnen und Händler aufgenommen und ihre Ware beschlagnahmt worden, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Bezirks- und Ordnungsamt erhalten immer wieder Beschwerden wegen der illegalen Verkaufsstände auf dem Bürgersteig an der Markstraße. Hier lesen Sie den vollständigen Bericht zum Einsatz der Polizei gegen die "fliegenden Händler".

Gesundbrunnen: Drei Autos angezündet

Unbekannte haben im Norden Berlins in der Nacht zum Sonntag mehrere Autos angezündet. Insgesamt drei Autos hätten gegen 2.45 Uhr in der Wriezener Straße im Gesundbrunnen gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Nach den Angaben vom Sonntagmorgen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Es wurden keine Menschen verletzt. Zum Schaden lagen zunächst keine Informationen vor.

Prenzlauer Berg: Polizei räumt erneut Mauerpark

Einsatzkräfte der Berliner Polizei räumten in der Nacht den Mauerpark in Prenzlauer Berg.

Foto: Thomas Peise

Wieder hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 0 Uhr den Mauerpark in Prenzlauer Berg geräumt. Auch Polizeihunde kamen zum Einsatz. Die Räumung verlief friedlich. Der Mauerpark musste an den letzten Wochenenden immer wieder geräumt werden. Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.

Mann stürzt Abhang hinunter und stirbt

Ein Mann ist in Berlin-Westend einen Abhang an einem Bahngleis hinabgestürzt und gestorben. Die Person war am Sonntagmorgen über ein Geländer geklettert, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Durch die Einsatzkräfte durchgeführte Reanimationsversuche blieben erfolglos. Alle Details zu dem tödlichen Unglück in Westend lesen Sie hier.

