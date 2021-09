Schlagernacht des Jahres in Berlin: Tödliches Unglück überschattet Festival in der Waldbühne

Berlin. Ein 40-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Unglück an der Passenheimer Brücke in Berlin-Westend ums Leben gekommen. Der Mann hatte gegen 23.25 Uhr in einer kleinen Gruppe gerade das Musikfestival "Schlagernacht des Jahres" in der Waldbühne verlassen.

An der S-Bahn-Brücke, die für ihn in der Dunkelheit offenbar nicht als solche zu erkennen war, wollte er austreten. Hinter dem Brückengeländer vermutete er wohl einen ebenerdigen Park und kletterte hinüber, stürzte dann aber etwa acht Meter hinab und schlug mit seinem Kopf auf eine Betonfläche.

Die Berliner Feuerwehr berichtete beim Kurznachrichtendienst Twitter zum Unfallhergang: "Eine Person überstieg ein Geländer, erkannte die Gefahr nicht, stürzte auf einen Abhang am Bahngleis." Auch die Polizei geht von einem Unfall aus. Wie genau es aber zu dem Sturz kam, war nach Polizeiangaben noch nicht klar.

#Rettungsdiensteinsatz in #Westend

Zu einem tragischen Unfall wurden Rettungskräfte der @Berliner_Fw in die #Passenheimer_Straße alarmiert. Eine Person überstieg ein Geländer, erkannte die Gefahr nicht, stürzte auf einen Abhang am Bahngleis. Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos. pic.twitter.com/Jnpfe39N7T — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 19, 2021

Die Begleitung des Mannes, zwei Frauen und ein Mann, alarmierten Feuerwehr und Polizei. Polizisten und Zeugen waren zuerst am Unglücksort und versuchten, den abgestürzten Mann zu retten. Rettungskräfte der Feuerwehr bargen den Mann dann mithilfe einer Trage, die an Seilen hinabgelassen wurde. Dabei kam auch ein Leiterwagen zum Einsatz. Eine Reanimation des Mannes blieb erfolglos. Die Begleitpersonen des Mannes wurden in der Nacht seelsorgerisch betreut.

"Schlagernacht des Jahres" in der Waldbühne: Festival nur wenige hundert Meter entfernt vom Unglücksort

Bei der "Schlagernacht des Jahres" in der Berliner Waldbühne waren zuvor Künstlerinnen und Künstler wie Matthias Reim, Ben Zucker, Kerstin Ott, Nino de Angelo, Giovanni Zarrella, Jürgen Drews, Bernhard Brink, Eloy de Jong und Mickie Krause aufgetreten. Die "Schlagernacht des Jahres" soll am 1. Oktober 2021 um 20.15 Uhr im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ausgestrahlt werden.

Die Passenheimer Brücke zwischen Jesse-Owens-Allee und Heerstraße befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt von der Waldbühne und überquert die S-Bahn-Trasse zwischen den S-Bahnhöfen Pichelsberg und Olympiastadion.