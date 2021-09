In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 18. September 2021.

Kreuzberg: Motorradfahrer stößt mit Rettungswagen zusammen

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend auf der Axel-Springer-Straße in Kreuzberg mit einem Rettungswagen der Feuerwehr zusammengestoßen. Dabei erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Reinickendorf: Autowerkstatt brannte

In einer Autowerkstatt in Reinickendorf hat es am Sonnabendmorgen auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern aus noch unbekannter Ursache gebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer in der Ollenhauerstraße nicht verletzt, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Die Brandstelle soll schwer zugänglich gewesen sein. Die Feuerwehr war mit 75 Kräften im Einsatz. Es sei gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern, hieß es. Nach fast zwei Stunden war das Feuer gelöscht.

Brandenburg: Smart prallt gegen Traktor

Die Smart-Fahrerin wurden bei dem Unfall in ihrem Kleinwagen eigeklemmt.

Foto: Thomas Peise

Im Landkreis Oberhavel ist am späten Freitagabend ein Smart mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße 17/Anschlussstelle A 10, auf Höhe des Autohofs Oberkrämer. Vor Ort hieß es, der Aufprall sei so gewaltig gewesen, dass die Insassin des Kleinwagens eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit werden musste. Ein Rettungshubschrauber brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Prenzlauer Berg: Polizei räumt Mauerpark

Die Einsatzkräfte der Berliner Polizei räumten in der Nacht den Mauerpark.

Foto: Thomas Peise

Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend den Mauerpark in Prenzlauer Berg geräumt. Laut Angaben von vor Ort folgten die Anwesenden den Anweisungen der Beamten. Es gab keine Auseinandersetzungen.

Prenzlauer Berg: Feuer in Wohnhaus

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei dem Feuer in Prenzlauer Berg.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus an der Gubitzstraße in Prenzlauer Berg ist ein Mieter verletzt worden. Vor Ort hieß es, er sei mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Marzahn: Gewaltsamer Streit - zwei Verletzte

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Thomas Peise

In einem Park an der Landsberger Allee in Marzahn ist es in der Nacht zu Sonnabend zu einem gewaltsamen Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Vor Ort hieß es, zwei Personen seien dabei verletzt worden,eine davon wurde demnach mit einem Messer attackiert. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

