Berlin-Tiergarten: Brandanschlag mit Molotow-Cocktails auf Polizeigelände

In der vergangenen Nacht gab es einen politisch motivierten Brandanschlag mit Molotow-Cocktails auf ein Polizeigelände in Mitte.

Berlin. In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter ein Polizeigelände in Mitte mit Brandsätzen angegriffen. Demnach haben Unbekannte gegen 1.40 Uhr mehrere Molotow-Cocktails auf das Gelände des Zentralen Objektschutzes an der Thomas-Dehler-Straße geworfen.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes Geräusche und Feuerschein bemerkt, die aus der Richtung der abgestellten Dienstfahrzeuge auf dem Gelände kamen. Einer der Brandsätze hatte bereits eines der Fahrzeuge in Brand gesetzt. Der Mitarbeiter konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Dadurch verhinderte er einen größeren Sachschaden.

Biesdorf: Mann kollabiert am Steuer und rammt Auto und Verteilerkasten

Gestern Abend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Biesdorf. Nach bisherigen Informationen und Zeugenaussagen soll ein in der Warener Straße fahrender 66-Jähriger gegen 18.30 Uhr kurz vor der Kreuzung des Blumberger Damms das Bewusstsein verloren haben, woraufhin das Auto unkontrolliert weiterrollte. Im weiteren Verlauf fuhr es zunächst über den Gehweg der Warener Straße auf den Blumberger Damm, überquerte dessen Mittelinsel und kollidierte dahinter mit dem an einer roten Ampel stehenden BMW einer 34-Jährigen.

Dadurch noch immer nicht ausgebremst, steuerte der Wagen auf einen Verteilerkasten zu, stieß auch mit diesem zusammen und kam schließlich auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Umgehend alarmierte Rettungskräfte und die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges befreiten den noch immer bewusstlosen Mann aus seinem Fahrzeug, stellten einen Atem- und Kreislaufstillstand fest und reanimierten ihn. Anschließend brachten sie den Verunfallten in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die BMW-Fahrerin wurde mit Schmerzen an Kopf und Nacken ebenfalls stationär in einer Klinik aufgenommen.

Prenzlauer Berg: Mit Heroin gedealt - Haftbefehl erlassen

Nach einer Durchsuchung am vergangenen Mittwoch erwirkte die Staatsanwaltschaft Berlin gestern Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen.

Zunächst wurde am Mittwochabend ein 21-Jähriger, dem vorgeworfen wird, mit Heroin zu dealen, im Ortsteil Prenzlauer Berg festgenommen. Zuvor wurde der Mann, gegen den bereits Haftbefehl erlassen worden war, im Rahmen laufender Ermittlungen kurz vor 21 Uhr dabei beobachtet, als er seinem Bruder einen Besuch in dessen Wohnung abstattete und diese mit einer Umhängetasche wieder verließ. Bei der anschließenden Festnahme des jungen Mannes und der Durchsuchung der Tasche stießen die Polizeieinsatzkräfte auf 150 Kugeln berauschender Mittel. Aufgrund dieses Fundes ordnete ein Staatsanwalt in telefonischer Rücksprache einen sofortigen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 28-jährigen Bruders an.

Bei dessen Vollstreckung beschlagnahmten die Kolleginnen und Kollegen insgesamt 600 mit Heroin gefüllte Szenekugeln sowie einige Dutzend Gramm unverpacktes Heroin. Danach klickten auch bei diesem Mann die Handschellen. Die Durchsuchung der Wohnung des Jüngeren verlief aus Sicht der Ermittelnden ebenfalls erfolgreich: Beschlagnahmt wurden weitere 23 Verkaufsportionen Heroin sowie zwei Handys.

Das Geschwisterduo wurde zunächst in einen Polizeigewahrsam gebracht, aus dem der 21-Jährige zwecks Verkündung des Haftbefehls dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten überstellt wurde, während sein Bruder gestern einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt wurde. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.

Polizeifahrzeug durch Krähenfüße fahruntüchtig gemacht

Laut Polizei hatten die Täter im Nahbereich der Zufahrtsstraße sogenannte Krähenfüße ausgestreut. Diese wurden einem Streifenwagen, der zum Tatort alarmiert war, zum Verhängnis. Die Räder des Dienstwagens wurden beschädigt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig. Die unbekannten Täter flüchteten in den Tiergarten. Personen wurden bei dem Anschlag nicht verletzt, es entstand Sachschaden.

Auf dem Gelände an der Thomas-Dehler-Straße befinden sich ein Unterbringungsgebäude für die Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes und ein Carport. Da von einem politisch motivierten Anschlag ausgegangen wird, hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

