Moabit: Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Perleberger Straße

Siemensstadt: Transporter stürzt in Hohenzollernkanal

Ein Kleintransporter kam am Freitagabend in Siemensstadt von der Fahrbahn ab und stürzte Höhe der Tegeler Brücke in den Hohenzollernkanal. Zwei verletzte Personen kamen ins Krankenhaus. Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort und bargen das Fahrzeug aus dem Wasser.

Moabit: Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand

An der Perleberger Straße in Moabit (Mitte) ist am Freitagmittag eine Wohnung in der ersten Etage eines fünfgeschossigen Wohnhauses ausgebrannt. Dabei wurden nach Angaben eines Sprechers der Berliner Feuerwehr vier Personen verletzt. Alle vier Personen konnten aus eigener Kraft das Haus verlassen, erlitten dabei aber leichte bis mittelschwere Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst der Feuerwehr untersucht und behandelt. Unklar war zunächst noch, ob sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

#Wohnungsbrand in der #Perleberger_Straße in #Moabit. Brand ist bestätigt. Es gibt mehrere verletzte Personen. Wir sind mit über 80 Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt.

Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 17, 2021

Die Feuerwehr war mit 91 Kräften an der Einsatzstelle und konnte das Feuer löschen, ohne dass es auf andere Wohnungen in dem Haus übergreifen konnte. Gegen 13.30 Uhr waren noch ungefähr 65 Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Perleberger Straße war zwischen der Stephanstraße und der Rathenower Straße gesperrt. Die Buslinien 123 und M27 wurden umgeleitet.

Köpenick: Der Polizeikontrolle entzogen

Ein in Schlangenlinien fahrendes Auto erweckte gestern Abend in Köpenick die Aufmerksamkeit einer Einsatzstreife des Polizeiabschnitts 34. An einer roten Ampel in der Gutenbergstraße haltend, forderte einer der Beamten den 57-jährigen Fahrzeugführer gegen 18.30 Uhr auf, hinter der vor ihnen liegenden Kreuzung rechts anzuhalten. Dieser Anweisung kam der Mann nicht nach, sondern beschleunigte seinen Mercedes bei grünem Ampellicht stark und setzte stattdessen seine Fahrt in der Oberspreestraße fort.

Auf Höhe der Einmündung in die Färberstraße bog er unvermittelt über den Gehweg in selbige ab und beschädigte dabei zwei Poller. Während der weiteren Fahrt – zum Teil mit stark überhöhter Geschwindigkeit – demolierte der Transporter des 57-Jährigen ein Straßenschild, weitere Pfeiler, zwei Bauzäune sowie einen am Fahrbahnrand der Ernst-Grube-Straße parkenden Wohnanhänger.

Kurz darauf kam er, festgefahren zwischen zwei auf dem Gehweg befindlichen Pollern, zum Stehen. Der Unfallfahrer versuchte daraufhin zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch in unmittelbarer Nähe seines stark beschädigten Fahrzeuges festgenommen werden. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht und eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Nach der im Polizeigewahrsam durchgeführten Blutentnahme konnte der bei seiner Irrfahrt unverletzt Gebliebene seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) führt die noch laufenden Ermittlungen.

Lichtenberg: Verletzter Mann aufgefunden - Tatverdächtige festgenommen

Mit schwersten Verletzungen wurde gestern Mittag ein Mann in eine Klinik aufgenommen und umgehend auf die Intensivstation verlegt. Dem Vernehmen nach besteht bei dem obdachlosen Mann Lebensgefahr.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wurde eine Passantin gegen 11.40 Uhr in Lichtenberg auf eine Gruppe aufmerksam, die in einer Grünanlage in der Möllendorffstraße um einen am Boden liegenden Mann stand. Die 39-Jährige alarmierte daraufhin den Polizeinotruf und rief dies den Unbekannten zu, die sich sofort entfernten. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr entdeckten dann den Verletzten, versorgten ihn und veranlassten den Transport ins Krankenhaus. Dort wurden Hirnblutungen, mehrere Hämatome sowie Knochenbrüche im Gesicht und am Oberkörper diagnostiziert.

Die Kriminalpolizei hat im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung zwei Verdächtige namhaft machen können, die noch am Abend festgenommen werden konnten. Die beiden 29 und 36 Jahre alten Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und mussten sich anschließend aufgrund von Atemalkoholwerten von über zwei Promille staatsanwaltschaftlichen Blutentnahmen unterziehen. Sie sollen heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Mitte: Greenpeace hängt Banner für Klimaschutz an Berliner Hauptbahnhof

Die Umweltorganisation Greenpeace hat an der Südfassade des Hauptbahnhofs in Mitte ein Banner angebracht, mit dem ein Klimakanzler oder eine Klimakanzlerin gesucht wird. Inzwischen werde das Banner wieder abgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmittag. Für die Aktion seien am frühen Morgen teilweise bis zu zwölf Aktivisten auf das Dach des Bahnhofs geklettert. Dort hängten sie das etwa 16 mal 22 Meter große Banner mit dem Schriftzug „Klimakanzler:in gesucht“ auf. Ob gegen die Aktivisten Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

+++Jetzt+++

Greenpeace-Aktivist:innen hängen Deutschlands größte #Stellenanzeige an den Berliner Hauptbahnhof. Was erwartet Ihr von einer Klimakanzler:in❓#KlimakanzlerinGesucht pic.twitter.com/fRTixoB22l — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 17, 2021

„Klimaschutz ist Menschenrecht“, sagte eine Sprecherin von Greenpeace am Freitag. „Wer als Kanzler oder Kanzlerin Verantwortung für ganz Deutschland übernehmen will, muss den Schutz des Klimas und der Menschen in den Mittelpunkt der Politik stellen.“ Die Aktion findet eine Woche vor dem globalen Klimastreik von Fridays For Future statt. Dieser werde auch von Greenpeace unterstützt, hieß es von der Umweltorganisation.

Wilhelmstadt: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag bei einem Unfall in Wilhelmstadt (Spandau) tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 40-Jährige auf der Potsdamer Chaussee von einem entgegenkommenden linksabbiegenden Autofahrer erfasst. Bei der Kollision habe der Motorradfahrer schwerste Verletzungen erlitten, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Der 81 Jahre alte Autofahrer sowie seine 83 Jahre alte Beifahrerin erlitten einen Schock und kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme war die Potsdamer Chaussee bis etwa 20.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall sowie wegen fahrlässiger Tötung übernommen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 28. Verkehrsunfalltoten in diesem Jahr in Berlin.

Prenzlauer Berg: Mit Heroin gedealt - Haftbefehl erlassen

Nach einer Durchsuchung am vergangenen Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Berlin gestern Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen erwirkt. Zunächst wurde am Mittwochabend ein 21-Jähriger, dem vorgeworfen wird, mit Heroin zu dealen, im Ortsteil Prenzlauer Berg festgenommen. Zuvor wurde der Mann, gegen den bereits Haftbefehl erlassen worden war, im Rahmen laufender Ermittlungen kurz vor 21 Uhr dabei beobachtet, als er seinem Bruder einen Besuch in dessen Wohnung abstattete und diese mit einer Umhängetasche wieder verließ. Bei der anschließenden Festnahme des jungen Mannes und der Durchsuchung der Tasche stießen die Polizeieinsatzkräfte auf 150 Kugeln berauschender Mittel. Aufgrund dieses Fundes ordnete ein Staatsanwalt in telefonischer Rücksprache einen sofortigen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 28-jährigen Bruders an.

600 Kugeln Heroin.

2 Brüder.

2 Haftbefehle.

2x U-Haft.



Diesen Ermittlungserfolg fuhr unser Verkehrssicherheitsdienst ein, nachdem die Kolleg. im letzten Jahr ein Kurierfahrzeug hops genommen hatten.https://t.co/q9RkUnRICX

^tsm pic.twitter.com/pvR750vGHY — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 17, 2021

Bei dessen Vollstreckung beschlagnahmten die Kolleginnen und Kollegen insgesamt 600 mit Heroin gefüllte Szenekugeln sowie einige Dutzend Gramm unverpacktes Heroin. Danach klickten auch bei diesem Mann die Handschellen. Die Durchsuchung der Wohnung des Jüngeren verlief aus Sicht der Ermittelnden ebenfalls erfolgreich: Beschlagnahmt wurden weitere 23 Verkaufsportionen Heroin sowie zwei Handys.

Das Geschwisterduo wurde zunächst in einen Polizeigewahrsam gebracht, aus dem der 21-Jährige zwecks Verkündung des Haftbefehls dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten überstellt wurde, während sein Bruder gestern einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt wurde. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.

Biesdorf: Mann kollabiert am Steuer, Auto rammt Verteilerkasten

Gestern Abend hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in Biesdorf ereignet. Nach bisherigen Informationen und Zeugenaussagen soll ein in der Warener Straße fahrender 66-Jähriger gegen 18.30 Uhr kurz vor der Kreuzung des Blumberger Damms das Bewusstsein verloren haben, woraufhin das Auto unkontrolliert weiterrollte. Im weiteren Verlauf fuhr es zunächst über den Gehweg der Warener Straße auf den Blumberger Damm, überquerte dessen Mittelinsel und kollidierte dahinter mit dem an einer roten Ampel stehenden BMW einer 34-Jährigen.

Dadurch noch immer nicht ausgebremst, steuerte der Wagen auf einen Verteilerkasten zu, stieß auch mit diesem zusammen und kam schließlich auf einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Umgehend alarmierte Rettungskräfte und die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges befreiten den noch immer bewusstlosen Mann aus seinem Fahrzeug, stellten einen Atem- und Kreislaufstillstand fest und reanimierten ihn. Anschließend brachten sie den Verunfallten in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die BMW-Fahrerin wurde mit Schmerzen an Kopf und Nacken ebenfalls stationär in einer Klinik aufgenommen.

Tiergarten: Brandsätze auf Polizeigelände geworfen

Mehrere Brandsätze sind in der vergangenen Nacht auf ein Gelände der Polizei an der Thomas-Dehler-Straße in Tiergarten (Mitte) geworfen worden. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, bemerkte gegen 1.40 Uhr ein Mitarbeiter des Objektschutzes einen Feuerschein auf dem Gelände. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Kreuzberg: Außenwerbung an Bürogebäude abgebrannt

An einem Bürogebäude in Kreuzberg hat eine etwa zwei Quadratmeter große Außenreklame gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Auch die Fassade des Hauses in der Köpenicker Straße blieb den Angaben zufolge bei dem Feuer am Donnerstagabend unbeschädigt. Zum Inhalt der Werbung am zweiten Obergeschoss konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Auch die Ursache des Feuers war zunächst noch unbekannt.

Alt-Treptow: Betrunkener grölt Nazi-Parolen und beschädigt Auto

Polizisten haben gestern Abend einen Mann in Alt-Treptow festgenommen. Zeugen alarmierten gegen 18.25 Uhr die Polizei zur Lohmühlenstraße/Karl-Kunger-Straße, wiesen auf einen Mann hin und teilten mit, dass der Tatverdächtige zuvor etwas in die Motorhaube eines Autos an der Kreuzung Sonnenallee/Weichselstraße geritzt haben soll. Auf dem Lohmühlenplatz soll er dann gegen mehrere Fahrräder getreten haben, bevor er seinen Weg über die Lohmühlenstraße in Richtung Karl-Kunger-Straße fortsetzte. Dabei soll er mehrfach laut nationalsozialistische Parolen gerufen und dazu den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben.

Die Polizisten sprachen den alkoholisierten 33-Jährigen an und nahmen ihn fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1 Promille. Anschließend brachten sie den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam. Von dort konnte er später, nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung, seinen Weg fortsetzen.

Gesundbrunnen: Autotür geöffnet - Radfahrer prallt dagegen

Bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen ist ein 72 Jahre alter Radfahrer gestern Mittag schwer verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Mann gegen 13 Uhr die Badstraße in Richtung Brunnenstraße, als ein 37 Jahre alter Fahrer eines in zweiter Reihe stehenden Mercedes plötzlich die Fahrertür öffnete und damit den vorbeifahrenden Radfahrer traf. Durch den Zusammenstoß stürzte der 72-Jährige und verletzte sich schwer am Kopf. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Dem Vernehmen nach soll keine Lebensgefahr bestehen.

Altglienicke: Auto brennt in der Ortolfstraße

In der Nacht zum Freitag hat in Berlin erneut ein Auto gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand kurz vor Mitternacht in der Ortolfstraße in Altglienicke (Treptow-Köpenick) ein BMW in Flammen und wurde beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.

