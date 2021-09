Größter je gemachter Crystal Meth-Fund in Berlin

Berlin. Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg hat am Anfang dieser Woche mit etwa 18 Kilogramm die bislang größte Menge der gefährlichen Droge Crystal Meth in Berlin sichergestellt. Neben dem größten Fund der synthetischen Droge beschlagnahmten die Ermittler des Zolls auch 29,6 Kilogramm Kokain, 47,3 Kilogramm Ecstasy und zwei Kilogramm Marihuana. Die knapp 100 Kilogramm Drogen haben einen Marktwert von geschätzt 4,1 Millionen Euro.

Mit den Ermittlungen, Durchsuchungen und Festnahmen von drei Tatverdächtigen ist dem Zollfahndungsamt und der Generalstaatsanwaltschaft Berlin ein empfindlicher Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel in Berlin gelungen. Nach Aussagen des Zollfahndungsamtes wurden die Drogen aus den Niederlanden und aus Polen nach Berlin geschmuggelt und sollten im gesamten Stadtgebiet verkauft werden.

Spezialeinheiten des Zolls durchsuchen Wohnungen

Die Zollfahndung hatte am vergangenen Dienstag mit der Hilfe von Spezialeinheiten mehrere Wohnungen durchsucht. Die drei verdächtigen Männer, zwei Deutsche und ein Vietnamese, wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Insgesamt waren etwa 100 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

61-jähriger Tatverdächtiger ist einschlägig vorbestraft

Vorangegangen waren mehrere erfolgreich geführte Rauschgiftverfahren gegen die vietnamesisch geprägte Drogenszene in der Hauptstadt. Diese führten schließlich auf die Spur der beiden 51 und 61 Jahre alten deutschen Hauptverdächtigen, die als Drogen-Großhändler ein Vertriebsnetz versorgt haben sollen. Der 61 Jahre alte Verdächtige ist bereits einschlägig vorbestraft, gehe laut Staatsanwaltschaft keiner geregelten Arbeit nach und soll für den Vertrieb und die Organisation großer Mengen Rauschgift verantwortlich gewesen sein. Der 51-jährige Beschuldigte war bis vor kurzem namentlich nicht bekannt.

10.000 Ecstasy Pillen in Hotelzimmer gebunkert

Beide Männer sollen unter falschem Namen Wohnungen als Rauschgiftbunker angemietet und von dort aus das Vertriebsnetz versorgt haben. Am vergangenen Dienstag sollen die beiden Männer eine dieser Wohnungen in Charlottenburg betreten haben, um Drogennachschub zu holen. Dabei wurden sie von den Zollfahndern beobachtet. Anschließen überwältigte eine Observationseinheit des Zolls (OEZ) die beiden Männer. In einem Hotelzimmer, das der 40-jährige vietnamesische Tatverdächtige als Zwischenbunker genutzt hatte, wurden 10.000 Ecstasy Pillen sichergestellt. Die drei Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Mengen an Crystal Meth in Berlin sind stetig gestiegen

Mit dem Ermittlungserfolg bewahrheitet sich auch die Erkenntnis, dass die Droge Crystal Meth Berlin erreicht hat. Nach Angaben des Oberstaatsanwaltes Günter Sohnrey, Leiter der Abteilung organisierte Rauschgiftkriminalität, sind die Mengen an Crystal Meth in Berlin stetig gestiegen. Auffallend häufig käme die synthetische Droge auf Partys in der homosexuellen Szene und in der vietnamesischen Community vor. „Das Problem weitet sich in Berlin immer weiter aus“, sagte Sohnrey. „Die Mengen haben sich schleichend gesteigert.“