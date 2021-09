In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 16. September 2021.

Alt-Hohenschönhausen: Motorroller-Fahrerin gerät in Tramgleise und stürzt

Eine Motorroller-Fahrerin hat am Mittwoch bei einem Unfall in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet die 56-Jährige an der Konrad-Wolf-Straße Ecke Gärtnerstraße vermutlich auf die Schienen der Straßenbahn und stürzte. Sie wurde mit Verdacht auf Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand erheblicher Sachschaden. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr abgebunden werden.

