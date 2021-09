Razzia in Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 15. September 2021.

Razzia in Berlin: Die Polizei durchsucht mehrere Lokale und Besucher.

Großrazzia in Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain

Razzia am Dienstag in Berlin: Einsatzkräfte von der Geldwäscheaufsicht sind mit dabei.

Foto: Thomas Peise

Polizei, Zoll und das Ordnungsamt kontrollierten in der Nacht zu Mittwoch mehrere Lokalitäten in Neukölln, Kreuzberg und Friedrichshain. Dabei wurden diverse Verstöße geahndet. Die Beamten waren im Großeinsatz. Weiteres ist bislang unklar.

Kreuzberg: Wohnmobil in Flammen

Einsatzkräfte löschen ein brennendes Wohnmobil in Kreuzberg.

Foto: Thomas Peise

Am Dienstagabend brannte in der Wiener Straße in Kreuzberg ein Wohnmobil lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail

