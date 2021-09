Berlin-Mitte Transperson zündet sich auf dem Alexanderplatz an

Berlin. Auf dem Alexanderplatz hat sich am späten Dienstagmittag eine Transperson angezündet. Das bestätigte die Polizei der Berliner Morgenpost auf Anfrage. Die Flammen seien gelöscht, die Transperson ärztlich versorgt worden. Sie sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Tat habe sich gegen 13.20 Uhr vor dem Kaufhaus Galeria Kaufhof ereignet. Die Hintergründe des Geschehens seien noch unklar, sagte die Polizeisprecherin. Die Transperson habe sich mit Flüssigkeit aus einem Benzinkanister übergossen und sich angezündet. Ein Kaufhaus-Mitarbeiter löschte die in Flammen stehende Person mit einem Feuerlöscher und alarmierte die Berliner Feuerwehr.

Die „Bild“ hatte in einer Online-Meldung von einem angezündeten Mann gesprochen. Die Polizeisprecherin versicherte aber, es habe es sich um eine Frau gehandelt. In der offiziellen Polizeimeldung vom Nachmittag war schließlich von einer Transperson die Rede. Für eine extremistische Tat gibt es den Informationen zufolge keine Anhaltspunkte.

