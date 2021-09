Rohrbombenbauer unterrichtete als Lehrer

Rund sieben Monate nach der Explosion einer Rohrbombe im Hinterhof eines Wohnhauses in der Eisackstraße in Schöneberg hat der Angeklagte vor Gericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der 30 Jahre alte Gregor D. räumte die Vorwürfe der Anklage zum Prozessauftakt am Dienstag ein. Demnach brachte er zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 acht Sprengsätze zur Explosion.

Für Aufsehen hatte vor allem die Detonation in der Eisackstraße am 4. Februar dieses Jahres gesorgt. Ein zuvor gezündeter Sprengsatz in der Fritz-Reuter-Straße hatte einen Passanten leicht verletzt.

Gregor D. sagte, er empfinde „Reue und tiefe Scham“ für seine Taten. „Ich bin schockiert über die Handlungen, die ich begangen habe“, sagte D.

Er führte schwere psychische Probleme an und sagte, er habe sich durch den Zusammenbau der Rohrbomben und durch die Detonationen beweisen wollen, Dinge kontrollieren zu können. Der Gefährlichkeit sei er sich damals nicht bewusst gewesen.

D. führte zudem aus, als Lehrer an einer Brennpunkt-Schule gearbeitet zu haben. Unter anderem habe er eine 9. Klasse in Englisch unterrichtet. Die Vorbereitungen für sein zweites Staatsexamen hätten ihn schwer belastet.

Am Nachmittag des Verhandlungstages am Dienstag soll einer der leicht verletzten Personen als Zeuge befragt werden.