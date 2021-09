Pankow: Tram-Unglück auf Landsberger Allee - 56-Jähriger stirbt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 14. September 2021.

Pankow: 56-Jähriger von Tram erfasst und tödlich verletzt

An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Conrad-Blenkle-Straße in Pankow ist ein Radfahrer am Dienstagabend von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Unfallort.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb der verunglückte 56 Jahre alte Mann noch an der Unfallstelle. Die Polizei sprach von einem Fußgänger. Demnach wollte er am Dienstagabend die Landsberger Allee überqueren, als es zu dem Zusammenstoß kam. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.

Neukölln: Zoll und Polizei kontrollieren Shisha-Bars

Bei einer großangelegten Lokal- und Gewerbekontrolle in Neukölln sind Polizeibeamte in Shisha-Bars und Spätis auf mehrere gewerberechtliche Vergehen gestoßen. Das sagte eine Sprecherin am Dienstagabend. Auch Ordnungsamt, Steuerfahndung und Zoll beteiligten sich an der Kontrolle, in deren Verlauf kleinere gewerberechtliche Verstöße aufgedeckt wurden - zum Beispiel eine fehlende Prüfplakette an einem Spielautomaten. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz registriert.

„Die vielen Kontrollen tragen unter anderem dazu bei, dass sich Gewerbetreibende an die gesetzlichen Bestimmungen halten“, sagte Polizeisprecherin Dajana Hirth gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt kontrollierten die Beamten am frühen Dienstagabend sechs Gewerbeeinheiten. Eine abschließende Bilanz des Einsatzes steht noch aus.

Mitte: Transperson zündet sich auf dem Alexanderplatz an

Vor der Galeria Kaufhof hat sich am späten Dienstagmittag eine Transperson angezündet. Das bestätigte die Polizei der Berliner Morgenpost auf Anfrage. Die Flammen seien gelöscht, die Transperson ärztlich versorgt worden. Sie schwebe nicht in Lebensgefahr. Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.

Mitte: Mit Coronamundschutz maskierter Mann überfällt Bank

Ein Unbekannter forderte heute Mittag in einer Bankfiliale in Mitte Geld. Nach bisherigen Ermittlungen betrat gegen 11.30 Uhr ein Mann das Geldinstitut am Alexanderplatz, trat an einen Schalter heran, drohte mit einem verdeckten Gegenstand und forderte Bargeld. Dazu reichte er der angesprochenen 51-jährigen Mitarbeiterin ein Behältnis, in welches sie das Geld hineinlegen sollte. Dabei unterstützte sie auch ein weiterer 58-jähriger Mitarbeiter. Nach kurzer Zeit flüchtete der mit einer Coronamaske maskierte mutmaßliche Räuber mit der Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes, unterstützt von Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes, übernahm das zuständige Dezernat des Landeskriminalamtes.

Charlottenburg: Drogenhändler droht mit Pflasterstein

Polizisten haben einen mutmaßlichen Drogendealer in Charlottenburg davon abgehalten, sie mit einem Pflasterstein zu bewerfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachteten die Beamten den Mann am Montagnachmittag am Stuttgarter Platz beim Verkauf sogenannter „Szenekugeln“, kleiner Plastikpakete, die in der Regel Kokain oder Heroin enthalten. Als die Beamten den 22-Jährigen nach einer kurzen Flucht im Gebüsch stellten, sei er mit einem Pflasterstein in der Hand auf sie zugegangen. Allein die Drohung, mit der Dienstwaffe zu schießen, habe ihn zurückgehalten.

Der Mann wurde festgenommen, die vermeintlichen Drogenpakete hatte er inzwischen hinuntergeschluckt. Bei einer anschließenden Durchsuchung fand die Polizei Drogen in der Wohnung des Mannes. Nach den Angaben vom Dienstag wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ermittelt.

Berlin: Razzia gegen vietnamesische Schleuserbande

Polizeiautos fahren auf dem Gelände des Dong Xuan Center. Mit einer Razzia ist die Polizei in Berlin gegen eine vietnamesisch-deutsche Schleuserbande vorgegangen.

Foto: Christophe Gateau

Mit einer Razzia ist die Polizei in Berlin gegen eine vietnamesisch-deutsche Schleuserbande vorgegangen. 13 Wohnungen und Geschäfte wurden am Dienstagvormittag durchsucht, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Bande soll falsche Vaterschaftsanerkennungen von deutschen Männern für Aufenthaltsgenehmigungen für Frauen aus Vietnam organisiert haben. Der 65 Jahre alte mutmaßliche Kopf der Bande wurde gefasst, gegen ihn lag nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl vor. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Der Einsatz begann um 6:00 Uhr. Die Durchsuchungen dauern an. Der #Haftbefehl gegen einen 65-jährigen Tatverdächtigen konnte vollstreckt werden. https://t.co/JuEq07qshL — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) September 14, 2021

Schöneberg: Betrunkener Transporter-Fahrer verursacht Unfall

Bei einem Unfall am Montag in Schöneberg sind eine Frau und eine Jugendliche verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein 28-Jähriger mit einem Transporter gegen 20 Uhr von der A100 auf den Grazer Damm herunter, um nach links auf den Vorarlberger Damm abzubiegen. Auf dem Kreuzungsbereich stieß er dabei mit dem Auto einer 49-Jährigen zusammen. Sie und ihre auf dem Beifahrersitz sitzende 15 Jahre alte Tochter erlitten schwere Rumpfverletzungen. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 2,4 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. In einem Gewahrsam wurde ihm Blut abgenommen. Die Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).

Friedenau: Zeuge verfolgt mutmaßlichen Brandstifter - Festnahme

Ein mutmaßlicher Brandstifter ist in der vergangenen Nacht in Friedenau (Tempelhof-Schöneberg) festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte kurz nach Mitternacht Zeuge einen Mann in der Saarstraße dabei beobachtet, wie er ein brennendes Taschentuch auf den Reifen eines Peugeot legte. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf, bis die Polizei eintraf. Ein Alkoholtest bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von 1,3 Promille. Bei der Vernehmung des Mannes ergab sich der Verdacht, dass er kurz vor der Tat ein Wahlplakat beschädigt haben soll. Hinweise darauf, dass er politisch motiviert gehandelt haben soll, gibt es derzeit nicht, erklärte die Behörde.

Lichterfelde: Frau entreißt Seniorin Handtasche - Festnahme

Eine Frau ist am Montag nach einem Diebstahl in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe die 47-Jährige einer Seniorin in der Finckensteinallee an einer Bushaltestelle die Handtasche entrissen. Die 72-Jährige sei gestürzt und habe Verletzungen am Arm und Rücken erlitten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Handtasche konnte sichergestellt werden.

Mahlsdorf: Staatsschutz ermittelt nach Auto-Brand

Unser Familienfahrzeug wurde angezündet. Es wird uns aber nicht einschüchtern. Mehr Infos: https://t.co/9JeTo1xbxa — Vadim Derksen 🇩🇪 (@realDerksen) September 14, 2021

In der Nacht hat in Berlin wieder ein Auto gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand am frühen Morgen in der Müllerstraße in Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) ein Opel komplett in Flammen. Durch die Flammen wurde ein davorstehender VW ebenfalls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Das Auto gehört dem AfD-Politiker Vadim Derksen. Er twitterte am Vormittag: "Unser Familienfahrzeug wurde angezündet. Es wird uns aber nicht einschüchtern." Derksen ist Kandidat für die Abgeordnetenhauswahl. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bernau: Toter in Wallgraben in Stadtpark entdeckt

Im Stadtpark von Bernau (Barnim) ist ein Mann tot aufgefunden worden. Spaziergänger entdeckten ihn am Sonntagnachmittag im Wallgraben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Tote schon länger dort gelegen haben muss. Seine Identität sei noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen 51-jährigen Mann aus Polen handeln. Das Wall- und Grabensystem besteht seit dem 15. Jahrhundert und durchzieht die Stadt. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft soll nun über eine Obduktion entschieden werden, wie es von der Polizei am Dienstag weiter hieß. Fremdeinwirkung schloss sie zum jetzigen Zeitpunkt aus. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ostprignitz-Ruppin: Auto, Wohnmobil und Toilettenhäuschen brennen

In der Nacht zu Dienstag haben in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ein Auto, ein Wohnmobil sowie ein Toilettenhäuschen gebrannt. Wie die Polizei in Neuruppin mitteilte, wurde niemand verletzt. Der Wagen wurde teilweise beschädigt, da der Besitzer das Feuer noch rechtzeitig bemerkt und gelöscht hatte. Das nur etwa 100 Meter entfernt auf einer Freifläche abgestellte Wohnmobil wurde hingegen fast vollständig zerstört. Auch das in der Nähe stehende Toilettenhäuschen am Rande einer Baustelle brannte.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Schaden wurde mit insgesamt etwa 6700 Euro angegeben. Bei Befragungen von Zeugen vor Ort, sei ein Mann aus Ostprignitz-Ruppin vorläufig festgenommen worden, bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord einen Bericht in der Online-Ausgabe der „Märkischen Allgemeinen“. Er habe in Verdacht gestanden, die Brände gelegt zu haben beziehungsweise damit in Verbindung zu stehen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Befragung sei der Mann wieder entlassen worden, hieß es.

